استبداد از نفوذ اندیشه روحانیت واهمه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی شامگاه دوشنبه در مراسم بزرگداشت شهدای روحانی حرم رضوی در مسجد میرزاعلی اکبر اردبیل اظهار کرد: در طول تاریخ همواره خون شیعه در راه دفاع از اسلام و آموزه‌های الهی ریخته شده است و روزهایی که امام حسین دست خود را به دست رهبریت صالح داد و رهبریت صالح را تعریف کرد خط قرمزی برای زمامداران خونخوار آن دوران بود.

وی با اشاره به اینکه شیعه بیشترین ضربه را از این زمامداران خورده و عاصی‌ترین گروه از دست حاکمیت جور است، خاطرنشان کرد: هیچ فکر، مذهب و اندیشه‌ای به اندازه اندیشه روحانیت در طول تاریخ با حاکمان جور رودرروی همدیگر قرار نگرفته و امروز نیز مشاهده می‌کنیم تمام حکومت‌ها و اندیشه‌ها غیر از شیعه دست خود را در دست آمریکا و اسرائیل گذاشته اند و با عادی سازی روابط می‌خواهند این رژیم جعلی را به رسمیت شناخته اند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری افزود: علمای شیعه تاریخ مظلومانه‌ای دارند و در طول تاریخ همواره به دست ظالمان جور قتل عام شده اند چرا که عالم حق و باطل و سعادت و شقاوت را برای انسان‌ها آشکار می‌کند و این برخلاف اندیشه شوم استکبار جهانی است و در طول تاریخ سعی داشته اند انسان‌ها را در جهالت و ظلم غوطه‌ور کنند.

عاملی شهدای محراب از حضرت علی تا آیت الله طالقانی را نمونه بارز روحانیت مبارز دانست و بیان کرد: تاریخ هیچ گاه چنین شخصیت‌هایی را به خود نخواهد دید.

وی معنویت، غیرت، هیبت و نفوذ شهدای محراب را کابوسی برای استکبار جهانی اعلام کرد و گفت: مرحوم شیخ فصل الله نوری با استبداد مخالف بود و هر جا نقصانی در رفتار حاکمان آن زمان می‌دید بدون هیچ ترس و واهمه‌ای آن را فریاد می‌زد و امروز نیز روحانیون ما با چنین روحیه ای در سنگر دفاع از نظام و انقلاب ایستاده اند.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: در هر کشوری که عالمان قدرت مدیریت دارند و می‌توانند دست دزدان و تجاوزگران را از مملکت ببرد استکبار وارد شده و با نقشه شوم ترور آنها را از بین می‌برند به طوری که شیخ زکزاکی و مرحوم نمر النمر که غیرت در وجود شیعی آنان فوران می‌کند به دست همین حاکمان جور به شهادت رسیدند.

عاملی ادامه داد: در علمای ما هیچ ترسی در برابر دشمنان و استبداد وجود نداشته و همین عامل سبب شده که قدرت‌های جهان این غیرت ملی و دینی روحانیون را برنتافته و در طول تاریخ کمر بر قتل و نابودی آنها بسته اند.

وی با اشاره به اینکه شهدای روحانیت در جنگ تحمیلی بیشترین قشر بودند، افزود: حادثه حرم رضوی نه اولین فاجعه و نه آخرین آن است چرا که تا هر وقت روحانیون به عنوان مشعل هدایت جامعه در کنار امت ایستاده و راه را برای هدایت جامعه باز می‌کنند معاندان نیز در پشت پرده نقشه شوم ترور آنها را در سر خواهند پروراند.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه حجاب شناسنامه ما در جهان است و روحانیت حجاب و حایل زنان و ناموس ما در جامعه شده اند، اظهار کرد: روحانیون جلوی استبداد و قلدری مستبدان را در جهان گرفته اند و استبداد جهانی همواره از نفوذ اندیشه‌های روحانیت و آموزه‌های اسلام در دنیا هراس و واهمه دارد.

عاملی شهید مدرس را نمونه بارز مبارزه با استکبار دانست و گفت: این روحانی جلیل‌القدر در مقابل رضاخان ایستاد و هیچ گاه از مواضع خود در برابر سیاست رضاخان کوتاه نیامد تا سرانجام وی را به شهادت رساندند.

وی حضرت علی (ع) را بزرگترین عالم شیعه مبارز در مقابل ظلم و جور دانست و خاطرنشان کرد: در طول تاریخ چنین انسان‌های بزرگی از جور ظالمان در امان نبوده و شهادت ایشان در محراب درسی برای همه آزادی‌خواهان و عزتمندان جهان است.

امام جمعه اردبیل یکی دیگر از علل واهمه دشمنان از علما را استقلال طلبی روحانیون ذکر کرد و گفت: روحانیون از استقلال کشور دفاع می‌کنند و ما استقلال ایران را مدیون روحانیت هستیم چرا که اگر این روحانیون در طول تاریخ نبودند کشور را به حراج گذاشته و ایران در آستانه تکه تکه شدن بود.

عاملی اضافه کرد: روحانیت به رهبری امام راحل در مقابل آنان ایستاد و اگر نهضت حضرت امام نبود مملکت در آستانه اضمحلال قرار می‌گرفت.

وی ادامه داد: علمای شیعه مرزداران نظام هستند و هر جا اندیشه شیطانی در فکر غارت و تاراج اعتقاد و انسانیت شیعه بوده وارد کار شده و نقشه را در نطفه خفه کردند و همین عامل مهمی در انزجار دشمنان از قشر روحانیون است.

امام جمعه اردبیل از علما و روحانیون به عنوان راویان دین خالص و اسلام ناب در جهان یاد کرد و گفت: علمای شیعه هستند در هر دوره خواسته اند دین مردم را تحریف کنند با ورود عالمانه در مقابل آن ایستاده و اجازه چنین کاری را نداده اند.

عاملی اظهار کرد: هر جا علما نبوده وهابیت در آنجا رشد و طغیان کرده اند چرا که وهابیت درصدد تحریف آموزه‌های قرآن بودند اما روحانیون از حریم قرآن دفاع کرده و با ورود این آموزه‌ها به جامعه نقشه شوم دشمنان را در انحراف افکار عمومی نقش بر آب کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: در قاموس روحانیت ترس وجود ندارد چرا که روحانیت در راه دین و اسلام ناب محمدی هزینه‌های سنگینی را پرداخت کرده اند و تا ظلم و استبداد باقی است این سینه سپر کردن روحانیت وجود داشته و همواره بدون هیچ ترس و واهمه‌ای سد راه اندیشه‌های شوم استکبار خواهد شد.