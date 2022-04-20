ابلاغ احکام رتبه بندی از شهریور ۱۴۰۱/ اجرای طرح تغذیه رایگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتاله الماسی مشاور وزیر آموزش و پرورش از اجرای طرح تغذیه رایگان دانشآموزان مناطق محروم خبر داد و گفت: دانشآموزان در سنین رشد و دوران ابتدایی نیاز به تغذیه دارند و طرح تغذیه دانشآموزان در مناطق محروم مدتی به خاطر شیوع کرونا قطع شده بود که دوباره آغاز خواهد شد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه جهاد تببین از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است، تصریح کرد: در تبیین دستاوردهای آموزش و پرورش، تبیین قانون رتبهبندی معلمان ضرورت اساسی دارد.
الماسی با اشاره به اینکه مدرک تحصیلی، سنوات تجربی، انطباق رشته تحصیلی و رشته تدریس، تدریس در کارگاه تخصصی یا دورههای ضمن خدمت، عضویت در کارگروهها از شاخصهای رتبهبندی معلمان است، اظهار کرد: پژوهشهای معلمان، تولید محتوا، کسب مقام در جشنوارهها از دیگر شاخصهای رتبهبندی معلمان است.
وی با بیان اینکه قانون رتبهبندی معلمان در مراحل اجرا قرار دارد و قانون یک ماه تعیین کرده که آئیننامه آن تدوین شود، اظهار کرد: بعد از تدوین آئیننامه سه ماه برای اجراییسازی این موضوع فرصت داده میشود و اکنون این قانون منتظر تصویب هیأت دولت است.
سرپرست دفتر حوزه وزارتی آموزش و پرورش با بیان اینکه در صورت تصویب فرآیند اجراییسازی این آئیننامه در همه استانها، شهرستانها و نواحی شروع میشود، بیان کرد: از هر زمانی که قانون رتبه بندی تصویب شود، فرآیند اجرایی آن و ابلاغ احکام از شهریور ۱۴۰۰ خواهد بود.
وی با بیان اینکه تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا بر رفتارهای دانشآموزان تأثیر گذاشته است، بیان کرد: باید در مدارس جلسات توجیهی و برنامههای آموزشی برای آمادگی دانشآموزان در کلاسهای درس گذاشته شود.
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