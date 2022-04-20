علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تأثیرات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: روال صدور مجوزهای کسب و کار در گذشته به گونه‌ای بود که باعث انحصار در مورد برخی از کسب و کارها می‌شد. از طرف دیگر فرآیند صدور مجوزها هم بسیار طولانی، پیچیده، پرهزینه و غیرشفاف بود.

وی بیان کرد: هدف مجلس از تصویب طرح مذکور این بود که در خصوص صدور مجوزهای کسب و کار شفاف‌سازی شود و با اجرای این قانون متقاضیان بتوانند در یک فرآیند شفاف نسبت به ارائه تقاضا و پیگیری آن اقدام کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هدف این است که دستگاه‌های متولی صدور مجوزها نیز موظف باشند که به موقع و سریع به تقاضاهای کسب‌وکار رسیدگی کنند و پاسخ متقاضیان را دهند. کسانی هم که حائز شرایط پیش بینی شده برای هر کسب و کار هستند، باید در اسرع وقت بتوانند مجوز خود را بگیرند.

کریمی افزود: اگر این اتفاق بیفتد، قطعاً عده زیادی از افراد می‌توانند با دریافت مجوز صدور کسب‌وکارها به فعالیت بپردازند. همین تغییر باعث رونق و افزایش اشتغال خواهد شد. همچنین این اشتغال را در فضای رقابتی شاهد خواهیم بود که افراد بتوانند در یک فضای سالم و رقابتی فعالیت داشته باشند.

وی درباره رفت‌وبرگشت این طرح بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، گفت: فرآیند تصویب قانون مشخص است. شورای نگهبان ایراداتی داشت که چند مرحله رفت‌وبرگشت صورت گرفت و این ایرادات برطرف شد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وقتی قانون تصویب شود، برای همه افراد لازم‌الاجراست، گفت: در همین قانون برای کسانی که به قانون تمکین نکنند یا نسبت به احکامی که در قانون مندرج است استنکاف داشته باشند، جریمه و مجازات‌های معینی پیش‌بینی شده است که توسط مجریان قانون اعمال خواهد شد.