به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بنیاد زائر استان سمنان به میزبانی استانداری با اشاره به اینکه ساخت زائر سرای استان سمنان در مشهد مقدس در دستور کار است، تاکید کرد: ساخت زائر سرای استان‌ها در مشهد مقدس از تأکیدات و منویات مقام معظم رهبری است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مردم استان سمنان همواره در تمامی حوزه‌ها پیشگام هستند، امیدواریم که در این زمینه نیز پیشرو باشند.

استاندار سمنان با اشاره به حضور بخش خصوصی در تأمین اقلام مورد نیاز عمرانی زائر سرای مذکور، تاکید کرد: بخش خصوصی در بحث مساعدت‌ها در راستای پیشرفت عملیات اجرایی احداث این زائرسرا اقدامات خوبی را صورت داده است.

هاشمی بیان کرد: جلسات بنیاد زائر به صورت مستمر و با قدرت برگزار شود تا با استفاده از ظرفیت‌ها و مساعدت‌های موجود شاهد پیشرفت در عملیات اجرایی ساخت آن باشیم.