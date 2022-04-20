به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی تکواندو طی دو شب گذشته و بعد از مراسم افطار با حضور ۷۷ تکواندوکار در سالن خانه تکواندو برگزار شد. در پایان مسابقات فوق کادر فنی تیم‌های ملی، امید، دانشجویان به همراه اعضای کمیته فنی و با حضور رئیس فدراسیون تشکیل جلسه دادند و پس از بررسی مبارزات انجام در اوزان مختلف و همچنین رقابتهای پیش رو، اسامی نفرات دعوت شده به شرح ذیل معرفی شدند.

در جلسه فوق مقرر شد نفرات تکواندوکاران مشترک به مسابقات اعزام شوند.

نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی تکواندو:

مهدی حاج موسایی (مشترک با امید)، علی اصغر علیمرادیان، متین رضایی، آرمین هادی پور، فرزان عاشورزاده، سروش احمدی، سیاوش بیات (مشترک با دانشجویان) دانیال بزرگی، میر هاشم حسینی (مشترک با دانشجویان)، محمد حسین یزدانی، مهدی جلالی، علیرضا نادعلیان، سجاد مردانی، علی نجفی.

نفرات دعوت شده به اردوی تیم منتخب دانشجویان:

علی توکلی، علی اصغر علیمرادیان (مشترک با ملی)، سعید احسانی، سروش حسینی، آرین ابراهیم زاده، محمد صادق دهقانی، محمد حسن پلنگ افکن، سیاوش بیات (مشترک با ملی)، محمد حسین زاهدی، امیر سینا بختیاری، امیر حسین محمد خانلو (مشترک با ملی)، سید امید حسینی، امیر علی پروینی، سالار رحمتی، امیر محمد بخشی، عرفان ناظمی، مهدی عابدینی.

نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی امید:

حسین لطفی، محمد مهدی عمادی (مشترک با ملی)، امیر محمد بخشی (مشترک با دانشجویان)، علی اشکوریان، مهران برخورداری، علی احمدی، امیر عباس رهنما، عرفان بزرگی، علیرضا علی خانزاده.

در جلسه فوق مقرر شد نفرات تکواندوکار مشترک با صلاح دید کادر فنی تیم‌های ملی به رویدادهای پیش رو اعزام شوند. ضمن اینکه با اعلام سازمان تیم‌های ملی اردوی آماده سازی تیم ملی از روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه در محل خانه تکواندو برگزار خواهد شد و نفرات فوق می‌بایست عصر شنبه سوم اردیبهشت ماه خود را به کادر فنی معرفی کنند.