کاهش ۱۹ درصدی منابع آب زیرزمینی گلستان

سید محسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: میزان بارش‌ها در استان در ۶ ماهه اول سال آبی جاری پایین‌تر از نرمال بود و فاصله بارش‌ها از هم موجب تاثیر کمتر بارش‌ها و نفوذ کمتر آن در خاک شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: آب های زیرزمینی در گلستان نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد کاهش داشته و این کاهش در فصل تابستان و با روشن شدن چاه‌ها بیشتر هم می‌شود.

وی با بیان اینکه جریان آبی رودخانه‌ها هم با کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی رو به رو هستند، گفت: با کاهش منابع آبی در استان به دلیل خشکسالی دو سال متوالی جلوگیری از کشت محصولات پر آب طلب در سال جاری ضروری است.

حسینی در خصوص سد نرماب هم توضیح داد: سد نرماب مهم‌ترین طرح شرکت آب منطقه ای است و بدنه سد پیشرفت ۹۳ درصدی دارد که تا شهریور سال جاری ساخت بدنه سد به اتمام می‌رسد و اگر اعتبارات مناسب آن تخصیص یابد، در مدت زمان پیش بینی شده همه اجزای سد به اتمام برسد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: در بخش زهکشی اراضی اولویت دار استان در بخش ۸۰ هزار هکتاری در حال مراحل انعقاد قرارداد برای شروع طرح هستیم که در امیدواریم در اوایل تابستان، اجرای این بخش آغاز شود.