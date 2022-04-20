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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۹:۲۰

مدیرکل ثبت احوال استان کردستان:

۹۶ درصد کردستانی ها کارت ملی هوشمند را دریافت کرده اند

۹۶ درصد کردستانی ها کارت ملی هوشمند را دریافت کرده اند

سنندج - مدیرکل ثبت احوال کردستان گفت: بیش از ۹۶ درصد جمعیت واجد شرایط در استان کارت ملی هوشمند را دریافت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ثبت احوال کردستان، علی جوکار اظهار کرد: بیش از یک میلیون و ۳۱۱ هزار و ۳۸۱ نفر از جمعیت استان کردستان واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی هستند.

وی افزود: تا پایان سال گذشته یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۲۰۷ نفر از واجدین شرایط در استان درخواست اخذ کارت ملی داده‌اند.

جوکار درصد پوشش فعلی در زمینه صدور کارت ملی در استان را ۹۶ درصد عنوان کرد و گفت: تا پایان سال گذشته برای یک میلیون و ۱۳۴ هزار و ۲۹۹ نفر کارت ملی هوشمند صادر شده است.

وی اعلام کرد: ۱۲۵ هزار و ۹۰۸ درخواست متقاضیان طی سال گذشته منجر به صدور کارت هوشمند نشده و ۵۱ هزار و ۱۷۴ نفر واجدین شرایط در استان هنوز برای دریافت کارت هوشمند اقدام نکرده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال استان کردستان اظهار کرد: در این مدت همچنین ۸۳ هزار و ۵۳۸ جلد شناسنامه برای افراد بالای ۱۵ سال در استان صادر شده که ۷۳ هزار و ۴۲۴ جلد آن تعویضی و ۱۰ هزار و ۱۰۴ جلد آن المثنی بوده است.

کد مطلب 5471300

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