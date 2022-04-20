۹۶ درصد کردستانی ها کارت ملی هوشمند را دریافت کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ثبت احوال کردستان، علی جوکار اظهار کرد: بیش از یک میلیون و ۳۱۱ هزار و ۳۸۱ نفر از جمعیت استان کردستان واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی هستند.

وی افزود: تا پایان سال گذشته یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۲۰۷ نفر از واجدین شرایط در استان درخواست اخذ کارت ملی داده‌اند.

جوکار درصد پوشش فعلی در زمینه صدور کارت ملی در استان را ۹۶ درصد عنوان کرد و گفت: تا پایان سال گذشته برای یک میلیون و ۱۳۴ هزار و ۲۹۹ نفر کارت ملی هوشمند صادر شده است.

وی اعلام کرد: ۱۲۵ هزار و ۹۰۸ درخواست متقاضیان طی سال گذشته منجر به صدور کارت هوشمند نشده و ۵۱ هزار و ۱۷۴ نفر واجدین شرایط در استان هنوز برای دریافت کارت هوشمند اقدام نکرده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال استان کردستان اظهار کرد: در این مدت همچنین ۸۳ هزار و ۵۳۸ جلد شناسنامه برای افراد بالای ۱۵ سال در استان صادر شده که ۷۳ هزار و ۴۲۴ جلد آن تعویضی و ۱۰ هزار و ۱۰۴ جلد آن المثنی بوده است.