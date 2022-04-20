پلیس راه آهن دلارهای به سرقت رفته را به صاحبش بازگرداند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حشمت الله ملکی در خصوص جزئیات مربوط به این خبر اظهار داشت: پس از وصول خبری مبنی بر پیدا شدن یک عدد کیف جیبی متعلق به مسافر قطار تهران مشهد و تحویل آن به اطلاعات ایستگاه مسافری شاهرود، بلافاصله مأموران پلیس راه آهن شمال شرق موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با پیگیری‌های همکارانم مشخص شد صاحب کیف تبعه خارجی است که هنگام تحویل، مسافر مذکور اظهار می‌کند مبلغ ۷۴۰ دلار معادل ۲۰۰ میلیون ریال از محتویات داخل کیف به سرقت رفته است.

وی ادامه داد: در این خصوص سریعاً تیمی از مأموران مجرب پلیس راه آهن به محل مورد نظر اعزام و با اجرای طرح مهار و بررسی دوربین‌های نصب شده بر روی سکوی مسافری نسبت به رصد تصاویر در هنگام توقف قطار اقدام کردند.

سردار ملکی گفت: در این خصوص همزمان با مظنون گیری، تحقیقات از مسافران و کارکنان داخل قطار انجام و در نهایت متهم مورد نظر در کمتر از ۳۰ دقیقه شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده پلیس راه آهن پلیس پیشگیری انتظامی کشور با بیان اینکه در بررسی چمدان مسافرتی و همراه فرد دستگیر شده مبلغ ۷۴۰ دلار کشف و متهم به بزه انتسابی اقرار کرد و گفت: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و اموال مکشوفه تحویل مسافر تبعه خارجی شد.

سردار ملکی خاطرنشان کرد: امنیت خطوط ریلی و مسافران خط قرمز پلیس راه آهن است و مسافرانی که قطار را به عنوان وسیله سفر انتخاب می‌کنند، ضروری است توصیه‌ها و هشدارهای پلیس راه آهن را که در ایستگاه‌های مسافری و داخل کوپه‌های قطار پخش می‌شود، توجه کنند، در طول مسافرت مراقب اموال و اثاثیه خود باشند و در صورت بروز هرگونه حادثه یا موارد مشکوک مراتب را سریعاً به مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه آهن کشور به شماره ۰۲۱۵۵۱۲۳۰۰۰ اطلاع و یا در اولین ایستگاه به پلیس راه آهن مراجعه کنند.