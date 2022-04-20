به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مشهد از اصلی ترین مقاصد سفر در کشور است که هر ساله مسافران زیادی را به خود می بیند. سفر هوایی به دلیل راحتی و کاهش زمان مسافرت، از اصلی ترین روشها برای عزیمت به این شهر است. هزینههای سفر هوایی به مشهد از شهرهای مختلف مانند تهران به چند فاکتور اصلی مانند، زمان سفر، کلاس پروازی و نوع بلیط بستگی دارد.
فرض کنید در سالروز شهادت امام رضا (ع) قصد تهیه بلیط هواپیما تهران مشهد را داشته باشید. مطمئناً در این تاریخ به دلیل افزایش تقاضا برای سفر به این شهر، ظرفیت پروازها زودتر از سایر ایام در سال پر میشود. قیمت بلیط هواپیما با توجه به همین موضوع با نزدیک شدن به ایام شهادت افزایش مییابد. در نقطه مقابل اگر سفر خود را به گونهای برنامه ریزی کنید که در فصول کم ترددی مانند زمستان به مشهد سفر کنید، میتوانید بلیط پرواز خود را نرخی مناسبتر تهیه کنید و صرفه جویی در هزینههای سفر به مشهد با هواپیما داشته باشید.
نوع بلیط نیز میتواند تأثیر بسزایی بر هزینه سفر به مشهد با هواپیما داشته باشد. اکثر افراد تنها کلمه بلیط چارتر را شنیده اند و اشنایی با شرایط تهیه و علت شناور بودن نرخ این نوع بلیط ندارند. شاید تصور کنید اگر برای سفر خود به مشهد بلیط چارتری پیدا کنید، هزینههای شما کاهش مییابد ولی باید توجه داشته باشید فقط در صورتی این امر محقق میشود که بلیط را در ایام غیر پیک سال تهیه کرده باشید. در چنین شرایطی چارتر کننده مجبور میشود نرخ بلیطها را برای تکمیل پرواز مورد نظر کاهش دهد و در نتیجه نرخی پایینتر از حد مصوب را شما پرداخت خواهید کرد. عکس این قضیه نیز صادق است و اگر در ایام پیک سال که تردد به مشهد افزایش مییابد بدنبال بلیط چارتر باشید باید هزینهی بیشتری را پرداخت کنید. در چنین مواقعی شرکت چارتر کننده با توجه به افزایش تقاضای سفر، نرخ بلیطها را افزایش میدهد.
هزینه سفر به مشهد با هواپیما از تهران در بهترین حالت بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در اردیبهشت ۱۴۰۱ است که البته تنها با خرید اینترنتی بلیط این مسیر میتوانید نرخ را بدین صورت پرداخت کنید زیرا در خرید حضوری معمولاً آژانسهای هواپیمایی مبلغی را به عنوان روکشی از مسافر دریافت میکنند و همین امر سبب افزایش هزینههای سفر هوایی شما خواهد شد.
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