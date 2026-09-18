تداوم صادرات کالاهای متنوع از مرز مهران به عراق

سهراب کمری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه رانندگان کامیونها از شهرهای مختلف کشور برای جابهجایی بارهای صادراتی در پایانه مرزی مهران حضور دارند، اظهار داشت: محصولات پتروشیمی، کشاورزی، مصنوعات فلزی، پلاستیکی و مصالح ساختمانی از جمله اقلام صادراتی به عراق هستند.
وی با بیان اینکه مرز مهران همچنان یکی از دروازههای اصلی صادرات کشور به عراق محسوب میشود، تصریح کرد: این مرز نقش مهمی در رونق تجارت، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان ایلام دارد.
کمری در پایان با تأکید بر اینکه فعالیتهای تجاری در مرز مهران با قوت ادامه دارد، خاطرنشان کرد: این مرز جایگاه راهبردی خود را در تجارت زمینی ایران و عراق حفظ خواهد کرد و میتواند به یکی از قطبهای اصلی صادرات کشور تبدیل شود.
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