روایت ۳ تصادف مرگبار طی یک هفته در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور گفت: سه حادثه فوتی ثبت‌ شده در هفته چهارم شهریور نشان می‌دهد چرخه مرگبار معابر پایتخت همچنان با سه تخلف تکرار شونده تغذیه می‌شود.

وی افزود: عدم رعایت سرعت مطمئنه، خستگی و خواب‌آلودگی راکبان و عبور غیرایمن عابران پیاده، تخلفاتی است که هر بار شکل حادثه را تغییر می‌دهند، اما نتیجه‌ آنها، از دست رفتن جان شهروندان است.

حادثه اول

ساعت ۴۸ دقیقه بامداد شنبه ۲۱ شهریور، در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان، یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ به علت عدم رعایت سرعت مطمئنه و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه با نیوجرسی میانی بزرگراه برخورد کرده و واژگون شد. در این سانحه، سرنشین خودرو (خانم ۳۰ ساله) بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت.

حادثه دوم

صبح شنبه ۲۱ شهریور، حوالی ساعت ۰۹:۰۸ در محدوده میدان شوش–خیابان فدائیان اسلام، راکب یک دستگاه موتورسیکلت به علت خستگی و خواب‌آلودگی و عدم کنترل وسیله نقلیه با موانع حاشیه خیابان برخورد کرد و دچار واژگونی شد. راکب ۳۰ ساله به دلیل نداشتن کلاه ایمنی و وارد شدن ضربه مستقیم به سر، در محل حادثه جان باخت.

حادثه سوم

ساعت ۱۸:۵۰ سه‌شنبه ۲۴ شهریور، در بزرگراه شهید آوینی، راکب یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توجه به جلوبا عابر پیاده‌ای که در حال عبور غیرمجاز و غیرایمن از عرض بزرگراه بود برخورد کرد.

عابر ۷۲ ساله بر اثر صدمات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داد.

سردار موسوی‌پور اظهار داشت: مرور این سه حادثه تلخ نشان می‌دهد که حتی با ایمن‌ترین خودروها و در خلوت‌ترین ساعات معابر، غفلت از سه اصل ساده یعنی کنترل سرعت، پرهیز از رانندگی در زمان خستگی و پایبندی عابران به استفاده از پل‌های عابر پیاده، خطای انسانی را در چند ثانیه به یک فاجعه جبران‌ ناپذیر بدل می‌کند.

وی افزود: از شهروندان به‌ ویژه راکبان موتورسیکلت تقاضا داریم استفاده از کلاه ایمنی استاندارد را نه یک الزام قانونی، بلکه تنها سپر دفاعی برای حفظ جان خود بدانند و تحت هیچ شرایطی خستگی و کم‌خوابی را با رانندگی در معابر شهری جبران نکنند.