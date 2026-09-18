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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۷

دستگیری سارقان موتورسیکلت در شهرستان کرمان

دستگیری سارقان موتورسیکلت در شهرستان کرمان

کرمان- فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری ۴ سارق موتورسیکلت در عملیات اخیر ماموران انتظامی بخش ماهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر نجفی، گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان کرمان، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی بخش ماهان با انجام تحقیقات پلیسی و بررسی صحنه های سرقت، ۴ سارق را شناسایی و پس از هماهنگی های قضایی موفق شدند همه آنان را در چند عملیات ضربتی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان، با اشاره به کشف دو موتورسیکلت سرقتی در مخفیگاه متهمان بیان داشت : متهمان در بازجویی های اولیه به ۳ فقره سرقت موتور سیکلت اعتراف و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6950400

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