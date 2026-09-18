علیمحمد پاکدلنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دریافت هشدارهای هواشناسی و سازمان مدیریت بحران کشور، اظهار داشت: جلسات ستاد مدیریت بحران در سطح استان و شهرستانها به صورت مستمر برگزار شده که در این جلسات، آخرین وضعیت جوی و آمادگی دستگاهها بررسی میشود.
وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی برای شناسایی نقاط حادثهخیز و انجام اقدامات پیشگیرانه آماده شده، تصریح کرد: تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز برای شرایط بحرانی نیز تأمین و در حالت آمادهباش قرار گرفته و تیمهای امدادی نیز در آمادگی کامل به سر میبرند.
پاکدلنژاد در پایان با تأکید بر اینکه آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی وجود دارد، خاطرنشان کرد: با همکاری همه دستگاههای اجرایی، تلاش میشود خسارتهای ناشی از بارشهای پاییزی به حداقل برسد و خدماترسانی به مردم با سرعت و کیفیت مطلوب انجام شود؛ امیدواریم با این تمهیدات، شاهد کمترین خسارت در استان باشیم.
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