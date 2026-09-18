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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۴

آمادگی دستگاه‌های اجرایی ایلام برای پیشگیری از خسارت بارش‌های پائیزی

آمادگی دستگاه‌های اجرایی ایلام برای پیشگیری از خسارت بارش‌های پائیزی

ایلام - مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام از آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برای پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از بارش‌های پاییزی خبر داد.

علی‌محمد پاکدل‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دریافت هشدارهای هواشناسی و سازمان مدیریت بحران کشور، اظهار داشت: جلسات ستاد مدیریت بحران در سطح استان و شهرستان‌ها به صورت مستمر برگزار شده که در این جلسات، آخرین وضعیت جوی و آمادگی دستگاه‌ها بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی نقاط حادثه‌خیز و انجام اقدامات پیشگیرانه آماده شده‌، تصریح کرد: تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای شرایط بحرانی نیز تأمین و در حالت آماده‌باش قرار گرفته و تیم‌های امدادی نیز در آمادگی کامل به سر می‌برند.

پاکدل‌نژاد در پایان با تأکید بر اینکه آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی وجود دارد، خاطرنشان کرد: با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌شود خسارت‌های ناشی از بارش‌های پاییزی به حداقل برسد و خدمات‌رسانی به مردم با سرعت و کیفیت مطلوب انجام شود؛ امیدواریم با این تمهیدات، شاهد کمترین خسارت در استان باشیم.

کد مطلب 6950399

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