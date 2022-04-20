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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۵۲

جانشین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری اعلام کرد؛

توقیف کامیون حامل ۳۰ میلیارد ریال پارچه قاچاق در خانمیرزا

توقیف کامیون حامل ۳۰ میلیارد ریال پارچه قاچاق در خانمیرزا

شهرکرد- جانشین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: کامیون حامل ۳۰ میلیارد ریال پارچه قاچاق در محور «خانمیرزا» به «بروجن» توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدسعید یاری اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر انتقال یک محموله قاچاق از محور «خانمیرزا» به «بروجن» موضوع در دستور کار مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی عنوان کرد: مأموران پس از اخذ مجوز قضائی، طی عملیات ایست و بازرسی به یک دستگاه کامیون مشکوک و در یک عملیات موفق پلیسی آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در بازرسی از این کامیون، ۲۸۰ طاقه پارچه فاقد مدارک گمرکی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال که به طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود کشف شد، مطرح کرد: دو متهم در این عملیات دستگیر و به منظور تکمیل مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

کد مطلب 5471522

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