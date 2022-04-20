ثبت نام میهمانی و انتقال دانشجویان از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دکتر اردوان ارژنگ گفت: با توجه به آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان، متقاضی میهمانی و انتقال به سایر دانشگاه‌ها، طبق اطلاعیه شماره یک اداره کل امور دانشجویان داخل، سامانه ثبت درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و دکترای حرفه‌ای (سامانه سجاد https://portal.saorg.ir) از تاریخ اول اردیبهشت فعال خواهد شد و تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ برای ثبت درخواست توسط متقاضیان دارای شرایط خاص ادامه خواهد یافت.

وی گفت: همچنین دانشگاه‌های مبدأ موظفند درخواست دانشجو را بررسی کرده و در صورت داشتن شرایط از یک خرداد لغایت ۱۵ تیر ماه نظر خود را در سامانه اعلام و در صورت موافقت ریز نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال کنند. سپس دانشگاه‌های مقصد موظفند از تاریخ ۱۶ تیرماه تا ۳۱ مرداد سال جاری نسبت به بررسی تقاضاها اقدام و از طریق سامانه یاد شده اعلام کند.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان همچنین اظهار داشت: در سامانه مذکور بر اساس بند پ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب (۱۹/۸/۱۴۰۰) آیتم دانشجوی خانم دارای فرزند زیر دو سال به موارد اضافه گردیده است.

بنابراین گزارش اطلاعیه شماره ۱ در خصوص میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی به شرح زیر است:

سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای انجام هر چه بهتر آئین نامه و تسهیل در امر میهمانی و انتقال ضروری دانشجویان زمان ثبت نام متقاضیان مذکور را برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ از طریق سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir اعلام می‌نماید.

با توجه به شرایط ایجاد شده به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور و پیروی تمام مؤسسات آموزش عالی از دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا به اطلاع می‌رساند که در صورت تداوم وضعیت بیماری، میهمانی و انتقال دانشجویان تحت شرایط حاکم است و موافقت مؤسسات مبدا و مقصد با درخواست‌های مربوطه در صورت بازگشت به شرایط عادی در مؤسسات آموزش عالی امکان پذیر خواهد بود.

دانشگاه‌ها و مؤسسات باید زمان شروع ثبت درخواست‌های میهمانی و انتقال را با استفاده از ابزارهای مناسب اطلاع رسانی علی الخصوص از طریق فضای مجازی به اطلاع کلیه دانشجویان برسانند.

دانشگاه‌های مبدأ باید بر اساس مفاد آئین نامه شماره ۸۸۴۴۱/۳/۴۱ مورخ ۲۰/‌۰۳/‌۹۲‬ (در صورت تصویب آئین نامه جدید ابلاغ خواهد شد) درخواست دانشجو را بررسی نموده و در صورت داشتن شرایط از اول خرداد لغایت ۱۵ تیر ماه نظر خود را در سامانه اعلام و در صورت موافقت ریزنمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد از طریق سامانه ارسال نماید. سپس دانشگاه‌های مقصد حداکثر تا پایان مرداد ماه نسبت به بررسی تقاضاها اقدام و از طریق سامانه یاد شده اعلام نماید.

وظایف متقاضی:

دانشجو در صورت داشتن شرایط خاص، ضمن آگاهی از شرایط حاکم به دلیل بروز بیماری کرونا و شرایط دانشگاه مبدا و مقصد بایستی با اطلاع کامل از وضعیت تحصیلی خود و شرایط ثبت نام در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان در موعد اعلام شده (اول اردیبهشت لغایت سی و یکم اردیبهشت) درخواست خود مبنی بر بر نوع آن (۲ نیمسال میهمانی، تمدید میهمانی، میهمان دائم و انتقال) برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ ثبت و با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقطع تحصیلی، وضعیت دوره مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه یا مؤسسه مقصد اقدام و مستندات خود را برای تقاضای ارائه شده اسکن و ضمیمه تقاضا نماید.

تذکر: لازم به ذکر است متقاضیان جهت ثبت درخواست ابتدا بایستی در سامانه سجاد ثبت نام نمایند و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از قسمت خدمات سازمان درخواست خود را ارائه نمایند.

متقاضی مسئول صحت اطلاعات و اعلام واحدهای درخواستی ارائه شده در خصوص شرایط خاص و درخواست خود خواهد بود و در صورت عدم احراز هر یک از اطلاعات ارائه شده تقاضا از وضعیت بررسی خارج خواهد شد.

دانشگاه انتخابی حتماً بایستی در شهر محل سکونت خانواده متقاضی یا حتی الامکان در صورت نبود دانشگاه در محل مذکور، در شهرهای نزدیک تر به محل سکونت باشد تا از ترددهای غیرضروری جلوگیری گردد.

متقاضیان همچنین در صورت داشتن هرگونه سوال یا مشکل در خصوص سامانه از قسمت پشتیبانی سامانه درخواست خود را ارسال کنند.