به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ولی الله روان ضمن تسلیت ایام شب‌های قدر اظهار داشت: بهره برداری از این شب‌ها امری ضروری است که نباید از آن غافل شویم.

وی در ادامه با اشاره به برنامه شب‌های قدر در بقاع متبرکه استان اصفهان ابراز داشت: مراسم احیای شب‌های قدر در ۴۹ بقعه شاخص سطح یک و دو اصفهان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این مراسم در امامزادگان سطح یک از جمله امامزاده ابراهیم نرمی، مشهد اردهال، شاه میرحمزه، شاهرضا، هلال این علی، آقا علی عباس و … به صورت ویژه‌تر برگزار می‌شود، اضافه کرد: مراسم شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزاده ابراهیم نرمی با حضور حجت الاسلام غلامحسین عادل، معاون امور فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود.

معاون امور فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه برای بقاع سطح سه نیز پیش بینی ما برگزاری مراسم شب‌های قدر در ۱۰۰ امامزاده است، تصریح کرد: توصیه ما برگزاری این مراسم در فضای باز این امامزادگان است.

وی با بیان اینکه افطاری‌های ساده نیز در دستور کار این امامزادگان است، ابراز داشت: در صورت توانایی مالی امامزادگان توزیع سحری نیز در امامزادگان انجام خواهد شد.

حجت الاسلام روان تصریح کرد: همچنین بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته پخش زنده مراسم شب‌های قدر نیز از شبکه‌های مختلف سیما در دستور کار است.