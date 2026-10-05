ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نیمه نخست امسال، تردد ناوگان باری از پایانه مرزی بازرگان افزایش چشمگیری داشته داشت، اظهار کرد: طی این مدت حدود ۱۲۰ هزار دستگاه ناوگان باری از پایانه مرزی بازرگان تردد کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه میانگین تردد روزانه ناوگان باری هم اکنون به‌ طور میانگین به ۴۰۰ دستگاه رسیده و افزایش آن تا ۵۰۰ دستگاه در روز در دستور کار قرار دارد، افزود: در حال حاضر میانگین تردد ناوگان باری از این پایانه مرزی بین ۱۸۰ تا ۲۲۰ دستگاه است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی افزود: سامانه نوبت‌دهی اینترنتی هم‌اکنون در پایانه‌های مرزی بازرگان، سرو و پلدشت فعال است و پایانه مرزی رازی نیز به‌تازگی این خدمت را به مجموعه خدمات خود افزوده است.

شکری اضافه کرد: راه‌اندازی این سامانه در پایانه مرزی تمرچین نیز در حال انجام است و با تکمیل آن، امکان مدیریت هوشمندتر تردد ناوگان در این پایانه مرزی فراهم خواهد شد.

وی بیان کرد: هزینه‌های مربوط به فرآیند نوبت‌دهی نیز همزمان با ثبت نوبت به‌صورت الکترونیکی دریافت می‌شود و این موضوع ضمن کاهش مراجعات حضوری، به تسریع فرآیندها و جلوگیری از ایجاد ترافیک در محدوده پایانه‌های مرزی کمک می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی اظهار کرد: توسعه خدمات الکترونیکی و مدیریت هوشمند تردد در پایانه‌های مرزی از برنامه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی است.

وی گفت: اجرای این سامانه نقش مؤثری در کاهش توقف رانندگان، افزایش نظم در پس‌کرانه مرزها و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به فعالان حمل‌ونقل بین‌المللی دارد.