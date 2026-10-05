۴۰ درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد مازندران سالمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل آرام‌جان صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت سالمندان در سالن همایش هوتو بهشهر اظهار کرد: سالمندی آخرین مرحله زندگی انسان نیست، بلکه کوهی از تجربه و اعتبار است.

وی افزود: به مناسبت هفته بزرگداشت بازنشستگان، اردوهای درون‌استانی، مشاوره‌ها و همایش برگزار و همچنین اردوی بازنشستگان امداد به مشهد مقدس برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی کمیته امداد مازندران گفت: ۴۰ درصد افراد تحت پوشش این نهاد سالمند هستند.

مهدی رضایی رئیس کمیته امداد امام خمینی ره بهشهر هم در سخنانی گفت: در فرهنگ ما سالمندی فرهنگ برتر است و حضور بزرگترها در هر جمعی برکت است.

وی افزود: سالمندان ستون خانه و جامعه هستند و ایستادگی کشور ما در گرو تلاش این بزرگواران است.

عادل، کارشناس سلامت نیز در این مراسم گفت: پیران ما سرشار از تجربه هستند و امروز سالمندی برای ما ارزش است. در روز جهانی سالمند، همه جامعه و امروز کمیته امداد این روز را جشن می‌گیرد.

وی افزود: چگونه دیر شدن اصلی در سلامت است و سالمندی که پیری خود را بدون بیماری بگذراند، سالم ماندن ارزشمند است.

عادل یادآور شد: سالم پیر شدن و درد نکشیدن در سالمندی مهم است و امروز مرکز سالمندان تلاش دارد تا در کنار همه دغدغه‌مندان در این راستا گام بردارد.