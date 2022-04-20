هزینه آمدن به صفحه اول گوگل چقدر است؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هر مالک کسب و کاری آرزو دارد به صفحات اول گوگل راه یابد و یکی از دغدغه‌های وی نیز هزینه آمدن به صفحه گوگل است؛ چرا که بایستی این امر را به متخصصین سئو سپرد. این متخصصان با تکیه بر دانش و مهارتی که در این راستا دارند قادرند تا شرایطی را فراهم سازند تا بتوان در مدت زمانی کمی به نتایج دلخواه خود دست یافت. این روزها تکنیک‌های بسیار زیادی در فضای آموزش سئو وجود دارد که می‌توانند به وب سایت‌ها کمک کنند تا به صفحات اول گوگل راه یابند. این موضوع به یکی از بزرگترین چالش‌های صاحبان کسب و کارها تبدیل شده است بنابراین نمی‌توان آن را نادیده گرفت. دریافت چنین خدماتی مزایای قابل توجه‌ای برای شما به همراه دارد اما لازم است هزینه‌هایی را نیز برای راه یافتن به صفحات اول گوگل نمایید. به نظر شما هزینه آمدن به صفحات اول گوگل چقدر است؟

اهمیت خدمات سئو در دنیای کنونی

تاکنون نظرسنجی‌های بسیار زیادی در راستای اثرات خدمات سئو بر ماندگاری وب سایت‌ها انجام شده است و نکته‌ای که به آن پی برده‌اند این است که حدود ۶۱ درصد کسب و کارها چنین خدماتی را برای بهینه سازی صفحات خود انتخاب نموده‌اند. چنین بهینه سازی ها موجب می‌شوند تا بتوانید به صفحات اول گوگل راه یافته و به این طریق افراد بیشتری را جذب خود سازید. این نظرسنجی‌ها اثبات نموده‌اند که بیشتر مدیران کسب و کارها و متخصصان فعال در امر بازاریابی خدمات سئو را برای افزایش مشتریان اولویت قرار می‌دهند چرا که مزایای قابل توجه‌ای نسبت به روش‌های تبلیغات سنتی دارند.

زمانی می‌توان به رتبه اول گوگل دست یافت که به بهبود سئو سایت خود پرداخت بنابراین موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور نمود. عوامل مختلفی می‌توانند بر روی هزینه آمدن به صفحه اول گوگل اثرگذار باشند و ما با مورد بررسی قرار دادن این عامل‌ها قصد داریم تا اطلاعاتی جامع را به شما انتقال دهیم اما قبل از هرچیز توصیه داریم بیشتر با دنیای سئو سایت آشنا شوید تا بتوانید ادامه نوشتار را با دید بازتری مطالعه کنید.

سئو یک راهکار عالی برای راه یافتن به صفحه اول گوگل

بله درست متوجه شدید همان گونه که در بخش‌های ابتدایی این نوشتار نیز بیان نمودیم سئو می‌تواند شما را به رتبه اول گوگل برساند چرا که مجموعه فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که می‌توانند سایت شما را بهینه سازی نمایند. چنین بهینه سازی هایی عمدتاً بر روی موتورهای جستجو انجام می‌شوند تا بتوان از میان هزاران وب سایت فعال دراین بستر، وب سایتی بهینه را داشت. گاهی کاربران کلمات خاصی را در این مرورگرها جستجو می‌کنند و همین جستجو نیز موجب خرید آنها از همان وب سایت‌ها می‌شود.

به عنوان مثال جستجو جمله‌ای با عنوان ارزان‌ترین فروشگاه نزدیک به من که بر اساس آماری که از سوی مجله فوبرز منتشر شده است حدود ۸۰ درصد این چنین جستجوهایی به خرید از همان فروشگاه‌ها ختم گردیده است. توجه داشته باشید زمانی که وب سایت فروشگاه شما به صفحه اول گوگل راه یابد این مرورگر صفحه شما را به عنوان نتیجه جستجو بارگذاری خواهد نمود به همین جهت است که می‌گوییم سئوسایت و بهینه سازی آن تاثیرات بی شماری در افزایش فروش فروشگاه‌ها دارد اما لازم است هزینه آمدن به صفحه اول گوگل را نیز در نظر گرفت.

مزیت‌های رسیدن به صفحه اول گوگل

رسیدن به صفحه اول گوگل مزیت‌های قابل توجه‌ای برای شما به همراه دارد که این مزایا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. از مهم‌ترین فواید دست یابی به چنین جایگاه ای موارد زیر را می‌توان تشریح نمود.

افزایش ترافیک سایت

سئو سایت به افزایش بازدید از سایت شما کمک‌های شایانی می‌نماید و این امر یعنی سود بیشتر.

بازگشت سرمایه

شما به واسطه خدمات سئو قادر خواهید بود تا یک سرمایه گذاری بسیار عالی و قابل اعتماد را انجام دهید. این روش با به کارگیری روش‌های خاصی موجب بازگشت سرمایه شما خواهد شد چرا که با نتایج به دست آمده به خوبی می‌توانید هزینه خدمات را نیز تامین کنید.

احتمال فروش بیشتر

با فراهم شدن چنین شرایطی فروش شما نیز افزایش خواهد یافت و به این طریق به سود بالاتری دست خواهید یافت.

ارتقاء شغل

خدمات سئو موجب ارتقای شغلی شما خواهد شد چرا که به واسطه آن شما درشرایط زیر قرار می‌گیرید.

به اعتبار بیشتری دست خواهید یافت

رقبا شرایط سخت‌تری را برای رقابت با شما تجربه خواهند نمود

بیشتر دیده خواهید شد

هزینه‌های فروش شما کاهش می‌یابد

هزینه‌های تبلیغات کمتری پرداخت خواهید نمود

به یک برند مطرح تبدیل می‌شوید

هزینه آمدن به صفحه اول گوگل

حال که به طور اجمالی با خدمات سئو مزیت‌های آن آشنا شدید قصد داریم تا به بررسی هزینه آمدن به صفحه اول گوگل بپردازیم. نوع کسب و کاری که دارید یکی از مهم‌ترین فاکتورهای محاسبه این هزینه‌ها به شمار می‌رود و یا به عبارتی می‌توان گفت این هزینه‌ها ارتباط مستقیمی با نوع کسب و کار شما دارند. ممکن است یک سایت هزینه چندانی برای آمدن به صفحه اول نداشته باشد اما هزینه آمدن به صفحه اول گوگل برای سایت دیگری بسیار بالا باشد.

نحوه برآورد هزینه آمدن به صفحه اول گوگل

زمانی که اقدام به دریافت خدمات سئو می‌نمایید بایستی اطلاعات دقیقی را درباره تجارت خود و نوع وب سایتتان در اختیار متخصص سئو قرار دهید تا این فرد میزان کار موردنیاز را مشخص کند اما این به تنهایی کافی نیست. یک متخصص سئو محتواهای موردنیاز را مورد بررسی قرار داده و مدت زمانی که برای بهینه سازی سایت نیاز است را مشخص می‌کند.

در تعیین هزینه آمدن به صفحه اول گوگل و یا خدمات سئو موارد زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند؛

مدت زمان لازم برای اینکه استراتژیت سئو کار شما را مورد بررسی قرار داده و یک برنامه ریزی کارآمد را انجام دهد.

مدت زمانی که طراح سایت بایستی روی سایت موردنظر شما کار کند تا به این طریق خطاها و مشکلات احتمالی برطرف شوند.

مدت زمان لازم برای مشخص نمودن کلمات کلیدی مناسب بر اساس نوع سایت و موضوع آن

مدت زمانی که کارشناس تولید محتوا برای تولید نمودن محتواهای ارزشمند نیاز دارد.

مدت زمان موردنیاز برای مدیریت، راهبری و بهبود عملکرد سایت

نتیجه گیری

هزینه آمدن به صفحه اول گوگل یکی از دغدغه‌های مدیران کسب و کارها به شمار می‌رود که سعی دارند نسبت به آن به اطلاعات مناسبی دست یابند. باید بدانید که این قیمت‌ها همچون قیمت طراحی سایت فروشگاهی، قیمت طراحی سایت شرکتی و … به نوع کسب و کار شما بستگی دارد. بنابراین نمی‌توان در این زمینه نظر قطعی داد. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات seoedu می‌توانید با شماره ۰۹۱۳۰۹۰۴۰۸۴ تماس حاصل فرمایید.

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