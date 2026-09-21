به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز بازیهای آسیایی، تیم ملی کبدی بانوان برای برگزاری نخستین دیدار خود به مصاف ژاپن رفت. شاگردان مازندرانی در نیمه اول ۳۲ بر ۵ و در پایان ۶۳ بر ۲۰ برابر ژاپن پیروز شدند.
تیم ملی کبدی بانوان ایران در گروه A با تیمهای هند، بنگلادش و ژاپن همگروه است و ملی پوشان ایران بعد از این برتری سه شنبه و چهارشنبه به ترتیب رو در روی بنگلادش و هند قرار میگیرند.
زهرا کریمی، مهتاب لک علی آبادی، زهرا آسترکی، سانیا نعیمی، حدیث وارسته، نیکتا جلالوند، زکیه ململی، آیناز فرامرزی، فرشته کلاگر، آتنا مددی، سحر یاری و زهرا خدابندهلو ترکیب تیم ملی کبدی بانوان را در بازی های آسیایی تشکیل می دهند.
غلامرضا مازندرانی به عنوان سرمربی، لیلا دوستوندی، سمانه افخم، آزاده سلگی به عنوان مربی و زهرا رحیمی نژاد به عنوان سرپرست کادر فنی تیم ملی را تشکیل میدهند.
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
پیروزی تیم ملی کبدی زنان برابر ژاپن با ۴۳ اختلاف امتیاز
تیم ملی کبدی زنان در نخستین دیدار خود در بازی های آسیایی شکست سنگینی را به ژاپن تحمیل کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز بازیهای آسیایی، تیم ملی کبدی بانوان برای برگزاری نخستین دیدار خود به مصاف ژاپن رفت. شاگردان مازندرانی در نیمه اول ۳۲ بر ۵ و در پایان ۶۳ بر ۲۰ برابر ژاپن پیروز شدند.
نظر شما