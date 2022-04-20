واحدهای صنعتی باید بخش تحقیق و توسعه را به ساختار خود اضافه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سندیکای صنعت مخابرات ایران، در راستای تحقق شعار امسال با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، سندیکای صنعت مخابرات ایران در نامه پیشنهادی به وزارت صنعت معدن و تجارت، تاکید کرد که بسترسازی برای اجرای این موارد، زمینه رشد شرکت‌های تحقیق و توسعه و نهایتاً تبلور صنایع تولیدی حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات را مهیا خواهد ساخت.

در این نامه که با امضای فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت مخابرات خطاب به کیوان گردان، مدیرکل صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی وزارت صمت تهیه شده، آمده است: «پیرو مذاکرات قبلی با جنابعالی برای ساماندهی بهتر صنایع مخابراتی و فناوری اطلاعات و بهره مندی از فرصت شعار سال پیشنهاد اولیه این سندیکا به شرح زیر اعلام می‌شود.

شرایط فعلی صدور گواهی و دریافت پروانه

در وزارت صمت سه نوع گواهی مرتبط با تحقیق و تولید صادر می‌شود که عبارت از پروانه بهره برداری تولید، پروانه تحقیق و توسعه و گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه هستند.

دریافت پروانه تحقیق و توسعه منوط به داشتن پروانه بهره برداری تولید است و داشتن پروانه تحقیق و توسعه برای واحدهای صنعتی اختیاری است (اجباری نیست) و همچنین برای صدور گواهی تولید بدون کارخانه، داشتن پروانه تحقیق و توسعه که لازمه تولید بدون کارخانه است، الزامی نیست‌.

پیشنهادات

برای دانش بنیان شدن صنایع، باید واحدهای صنعتی فعلی بخش تحقیق و توسعه را به ساختار خود اضافه کنند، بنابراین پروانه تحقیق و توسعه از اختیاری به الزامی تبدیل شود.

همچنین پیشنهاد می‌شود در صدور پروانه‌های بهره برداری تولید آتی، داشتن پروانه تحقیق و توسعه از پیش نیازهای اصلی تلقی شود و برای صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه نیز داشتن پروانه تحقیق و توسعه در رشته مربوطه، الزامی شود.

این پیشنهادات می‌تواند:

۱- زمینه رشد شرکت‌های تحقیق و توسعه فراهم می‌شود.

۲- صنایع تولیدی، زاییده شرکت‌های تحقیق و توسعه خواهند شد.

۳- شرکت‌هایی که بخواهند در حوزه تولید بدون کارخانه فعالیت کنند، از بخش تحقیق و توسعه که پیشران تولید است برخوردار خواهند شد.

در این نامه تاکید شده که «در یک جلسه حضوری پیرامون موضوعات فوق گفتگو و نحوه همکاری این سندیکا با آن اداره کل جهت تحقق شعار سال برای صنایع ICT تدوین خواهد شد.»