ظرفیت‌ بالقوه صنعت فاوا برای تحقق شعار سال ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شروع سال نو و آغاز قرن جدید، برای فعالان صنعت فاوا بسیار امیدبخش و دلگرم‌کننده شد، چرا که باور و اعتقاد همیشگی‌شان به اهمیت حرکت ایران اسلامی عزیز در مسیر گسترش اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه فناوری در همه امورات کشور، اکنون به فرمان رهبر معظم انقلاب و شعار سال ۱۴۰۱ تبدیل شده، تا همه ارکان نظام و مسئولان کشور بدانند که باید به سمت تحقق «تولیدِ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» حرکت کنند.

سال‌هاست فعالان صنعت فاوا، بر این مهم تاکید داشته‌اند که در جهان امروز که فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه ابعاد آن رسوخ کرده است، ما نیز برای توسعه کشور راهی جز حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و تکیه بر دانش و فناوری روز نداریم و با این توانمندی است که قادر خواهیم بود فاصله خود را با قدرت‌های اقتصادی جهان کمتر و کمتر کنیم.

خوشبختانه طی سال‌های اخیر، با درک ضرورت این مهم، اقداماتی برای توسعه فناوری در عرصه‌های مختلف آغاز شد که نقش‌آفرین اصلی آن، بخش خصوصی بود و با حمایت‌های معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری، توانستیم حدود ۷ هزار شرکت دانش‌بنیان را در کشور پایه‌گذاری کنیم.

البته بر کسی پوشیده نیست که فعالان این حوزه برای تبیین ایده‌ها و طرح‌های فناورانه خود، با چه مشقت‌ها و دشواری‌هایی در بدنه دستگاه‌های اجرایی مواجه بوده‌اند که دلیل عمده آن نیز، عدم باورمندی برخی مسئولان و متولیان دولتی به فناوری‌های روز و ضرورت استفاده از آن بوده است.

اما اکنون که رهبر معظم انقلاب به طور صریح و مشخص، مأموریت کشور را حرکت به سمت تولیدِ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تعیین کرده‌اند، دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای از مسئولان و متولیان پذیرفته نخواهد بود و بخش خصوصی در ادامه مسیر پرتلاش خود طی سال‌های گذشته، در سال جدید نیز این مهم را نه فقط به عنوان یک پیشنهاد و درخواست، که به عنوان یک مطالبه ملی و در راستای تحقق شعار سال پیگیری خواهد کرد.

اشاره مستقیم رهبر انقلاب به ضرورت افزایش صد درصدی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال آینده، یک هدف مهم و کلیدی در این عرصه است که باید برای محقق شدن آن تلاش کرد و این امر جز با حضور قدرتمند بخش خصوصی و حمایت دولت از فعالان صنعت فاوا میسر نخواهد شد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان بزرگ‌ترین نهاد قانونی بخش خصوصی در صنعت فاوا و به پشتوانه بیش از ۲۰ هزار کارآفرین و فناور در سراسر کشور، که اعضای حقیقی و حقوقی این سازمان هستند، آمادگی خود را برای نقش‌آفرینی عمده در مسیر تحقق شعار «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» اعلام داشته و خود را متعهد می‌داند در این عرصه، تمام توان بخش خصوصی را به میدان آورد.

ما این اقدام را علاوه بر باور و اعتقاد صنفی، وظیفه خود برای تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب می‌دانیم اما این مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی، فقط و فقط در صورتی اثرگذار و نتیجه‌بخش خواهد بود که دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نیز پای کار باشند و با پشتیبانی و مانع‌زدایی، حمایت واقعی از فناوران کارآفرین را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

تجربه ما بیانگر آن است که با توجه به ظرفیت بالقوه صنعت فاوا و ثروت ارزشمند نیروی انسانی نخبه، تداوم حرکت سال‌های اخیر کشور در مسیر دانش‌بنیان شدن تولید و تقویت و توسعه فعالیت‌های این عرصه، یک ضرورت است و می‌توان با همراهی و همدلی دولت و بخش خصوصی، شعار «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» را محقق کرد، به شرط آن که طبق بیانات معظم له، دستگاه‌های دولتی صرفاً به نوشتن این شعار روی سربرگ‌ها و تابلوها اکتفا نکنند، بلکه به معنای واقعی کلمه روی تحقق این هدف سیاستگذاری شود.