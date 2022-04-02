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۱۳ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۴۳

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مطرح کرد؛

ظرفیت‌ بالقوه صنعت فاوا برای تحقق شعار سال ۱۴۰۱

ظرفیت‌ بالقوه صنعت فاوا برای تحقق شعار سال ۱۴۰۱

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با انتشار بیانیه‌ای، ضمن اعلام آمادگی اعضای صنعت فاوای کشور برای تحقق شعار سال ۱۴۰۱، بر ضرورت حمایت دولت از بخش خصوصی در مسیر دستیابی به این مهم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شروع سال نو و آغاز قرن جدید، برای فعالان صنعت فاوا بسیار امیدبخش و دلگرم‌کننده شد، چرا که باور و اعتقاد همیشگی‌شان به اهمیت حرکت ایران اسلامی عزیز در مسیر گسترش اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه فناوری در همه امورات کشور، اکنون به فرمان رهبر معظم انقلاب و شعار سال ۱۴۰۱ تبدیل شده، تا همه ارکان نظام و مسئولان کشور بدانند که باید به سمت تحقق «تولیدِ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» حرکت کنند.

سال‌هاست فعالان صنعت فاوا، بر این مهم تاکید داشته‌اند که در جهان امروز که فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه ابعاد آن رسوخ کرده است، ما نیز برای توسعه کشور راهی جز حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و تکیه بر دانش و فناوری روز نداریم و با این توانمندی است که قادر خواهیم بود فاصله خود را با قدرت‌های اقتصادی جهان کمتر و کمتر کنیم.

خوشبختانه طی سال‌های اخیر، با درک ضرورت این مهم، اقداماتی برای توسعه فناوری در عرصه‌های مختلف آغاز شد که نقش‌آفرین اصلی آن، بخش خصوصی بود و با حمایت‌های معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری، توانستیم حدود ۷ هزار شرکت دانش‌بنیان را در کشور پایه‌گذاری کنیم.

البته بر کسی پوشیده نیست که فعالان این حوزه برای تبیین ایده‌ها و طرح‌های فناورانه خود، با چه مشقت‌ها و دشواری‌هایی در بدنه دستگاه‌های اجرایی مواجه بوده‌اند که دلیل عمده آن نیز، عدم باورمندی برخی مسئولان و متولیان دولتی به فناوری‌های روز و ضرورت استفاده از آن بوده است.

اما اکنون که رهبر معظم انقلاب به طور صریح و مشخص، مأموریت کشور را حرکت به سمت تولیدِ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تعیین کرده‌اند، دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای از مسئولان و متولیان پذیرفته نخواهد بود و بخش خصوصی در ادامه مسیر پرتلاش خود طی سال‌های گذشته، در سال جدید نیز این مهم را نه فقط به عنوان یک پیشنهاد و درخواست، که به عنوان یک مطالبه ملی و در راستای تحقق شعار سال پیگیری خواهد کرد.

اشاره مستقیم رهبر انقلاب به ضرورت افزایش صد درصدی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال آینده، یک هدف مهم و کلیدی در این عرصه است که باید برای محقق شدن آن تلاش کرد و این امر جز با حضور قدرتمند بخش خصوصی و حمایت دولت از فعالان صنعت فاوا میسر نخواهد شد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان بزرگ‌ترین نهاد قانونی بخش خصوصی در صنعت فاوا و به پشتوانه بیش از ۲۰ هزار کارآفرین و فناور در سراسر کشور، که اعضای حقیقی و حقوقی این سازمان هستند، آمادگی خود را برای نقش‌آفرینی عمده در مسیر تحقق شعار «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» اعلام داشته و خود را متعهد می‌داند در این عرصه، تمام توان بخش خصوصی را به میدان آورد.

ما این اقدام را علاوه بر باور و اعتقاد صنفی، وظیفه خود برای تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب می‌دانیم اما این مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی، فقط و فقط در صورتی اثرگذار و نتیجه‌بخش خواهد بود که دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نیز پای کار باشند و با پشتیبانی و مانع‌زدایی، حمایت واقعی از فناوران کارآفرین را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

تجربه ما بیانگر آن است که با توجه به ظرفیت بالقوه صنعت فاوا و ثروت ارزشمند نیروی انسانی نخبه، تداوم حرکت سال‌های اخیر کشور در مسیر دانش‌بنیان شدن تولید و تقویت و توسعه فعالیت‌های این عرصه، یک ضرورت است و می‌توان با همراهی و همدلی دولت و بخش خصوصی، شعار «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» را محقق کرد، به شرط آن که طبق بیانات معظم له، دستگاه‌های دولتی صرفاً به نوشتن این شعار روی سربرگ‌ها و تابلوها اکتفا نکنند، بلکه به معنای واقعی کلمه روی تحقق این هدف سیاستگذاری شود.

کد مطلب 5457480

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