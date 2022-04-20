به گزارش خبرنگار مهر رضا طاهری فرماندار شهرستان تاکستان صبح چهارشنبه در نشست هم اندیشی فرماندار با روحانیون و مبلغین بخش ضیاآباد اظهار داشت: تشکیل این جلسات باعث می‌شود تا نهادهای دولتی هماهنگی بیشتری با روحانیون در راستای پیگیری مطالبات مردمی که از طریق روحانیون صورت می‌گیرد را داشته باشند.

وی گفت: بخش ضیاءآباد با قدمتی بسیار و وجود مفاخر علمی، فرهنگی و ورزشی و شهر شهید لشگری و آیت الله ضیاآبادی از بخش‌های مهم شهرستان و استان به شمار می‌رود و از طرفی شاهد آسیب‌های اجتماعی هستیم که باید با استفاده از ظرفیت همین سرمایه‌های اجتماعی جهت رفع آن قدم برداریم.

گفتنی است در این نشست روحانیون مشکلات آب شرب و آب کشاورزی، اینترنت، آسفالت معابر، راه‌های روستایی، خانه عالم و غیره را با فرماندار مطرح و طاهری قول مساعد جهت برطرف کردن این مشکلات را داد.