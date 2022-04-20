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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۴:۱۶

فرماندار شهرستان تاکستان:

روحانیون و طلاب بخش مهمی از سرمایه‌های اجتماعی جامعه هستند

روحانیون و طلاب بخش مهمی از سرمایه‌های اجتماعی جامعه هستند

قزوین - فرماندار شهرستان تاکستان گفت: روحانیون و طلاب بخش مهمی از سرمایه‌های اجتماعی جامعه هستند که در جامعه نقش آفرینی ویژه ای می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر رضا طاهری فرماندار شهرستان تاکستان صبح چهارشنبه در نشست هم اندیشی فرماندار با روحانیون و مبلغین بخش ضیاآباد اظهار داشت: تشکیل این جلسات باعث می‌شود تا نهادهای دولتی هماهنگی بیشتری با روحانیون در راستای پیگیری مطالبات مردمی که از طریق روحانیون صورت می‌گیرد را داشته باشند.

وی گفت: بخش ضیاءآباد با قدمتی بسیار و وجود مفاخر علمی، فرهنگی و ورزشی و شهر شهید لشگری و آیت الله ضیاآبادی از بخش‌های مهم شهرستان و استان به شمار می‌رود و از طرفی شاهد آسیب‌های اجتماعی هستیم که باید با استفاده از ظرفیت همین سرمایه‌های اجتماعی جهت رفع آن قدم برداریم.

گفتنی است در این نشست روحانیون مشکلات آب شرب و آب کشاورزی، اینترنت، آسفالت معابر، راه‌های روستایی، خانه عالم و غیره را با فرماندار مطرح و طاهری قول مساعد جهت برطرف کردن این مشکلات را داد.

کد مطلب 5471744

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