شب های احیا در لامرد هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن شبهای قدر، هیئت و حسینیههای مذهبی لامرد به منظور برگزاری مراسم و انجام اعمال مربوط به شبهای احیا آماده پذیرش شب زندهداران هستند.
در نظر داریم در راستای دسترسی بهتر، سریعتر و همچنین مدیریت زمان مخاطبان نشانی برگزاری برخی از مساجد و هیئتهای شاخص برای مراسم احیا را در اختیار مخاطبان قرار دهیم.
حسینیه شهدای قطب الدین
سخنران: حجت الاسلام حسین زاده امام جمعه لامرد
حسینیه حضرت اباالفضل العباس (ع) زیارت
سخنران: حجت الاسلام محمودی
بارگاه مطهر شهدای گمنام شهر لامرد
مداح: کربلایی روح الله جابرنژاد
مکان: حسینیه امام حسن مجتبی (ع) لامرد
سخنران: حجت السلام وحید خراسانی از (شهرمقدس قم)
مدرسه علمیه رضویه لامرد
سخنران: حجت الاسلام موسوی
مداح: حجت الاسلام علی محمود آبادی از قم
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