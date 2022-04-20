شب های احیا در لامرد هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن شب‌های قدر، هیئت و حسینیه‌های مذهبی لامرد به منظور برگزاری مراسم و انجام اعمال مربوط به شب‌های احیا آماده پذیرش شب زنده‌داران هستند.

در نظر داریم در راستای دسترسی بهتر، سریع‌تر و همچنین مدیریت زمان مخاطبان نشانی برگزاری برخی از مساجد و هیئت‌های شاخص برای مراسم احیا را در اختیار مخاطبان قرار دهیم.

حسینیه شهدای قطب الدین

سخنران: حجت الاسلام حسین زاده امام جمعه لامرد

حسینیه حضرت اباالفضل العباس (ع) زیارت

سخنران: حجت الاسلام محمودی

بارگاه مطهر شهدای گمنام شهر لامرد

مداح: کربلایی روح الله جابرنژاد

مکان: حسینیه امام حسن مجتبی (ع) لامرد

سخنران: حجت السلام وحید خراسانی از (شهرمقدس قم)

مدرسه علمیه رضویه لامرد

‌سخنران: حجت الاسلام موسوی

مداح: حجت الاسلام علی محمود آبادی از قم