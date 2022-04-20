کمبود دو هزار معلم در خراسان جنوبی مدیریت را دشوار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طالبی ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش، به تشریح ویژگی‌های استان پرداخت و خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی به عنوان سومین استان پهناور کشور، مدت ۲۵ سال است که درگیر مشکلاتی همچون خشکسالی می‌باشد.

وی تصریح نمود: خراسان جنوبی، مردمی انقلابی، ولایتمدار و همراه نظام دارد که در تمامی صحنه‌های ملی و مذهبی حضور هدفمند و پرشور مردم را شاهد هستیم.

معاون استاندار خراسان جنوبی متذکر شد: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مراحل پنج گانه تحقق اهداف انقلاب اسلامی به شکل گیری انقلاب، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی تأکید نموده اند.

طالبی افزود: در این بیانات ارزشمند، آموزش و تربیت به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی در تمدن سازی و آماده سازی تمدن اسلامی معرفی شده است.

وی با تأکید بر اینکه برای رسیدن به تمدن اسلامی باید از آموزش و پرورش شروع کنیم، گفت: از نظر معظم له؛ مدرسه، معلم و محتوا مهمترین عناصر آموزش و پرورش می‌باشند که باید به صورت ویژه به آن توجه داشت.

به گفته وی؛ در کنار حل برخی مشکلات همچون قانون رتبه بندی معلمان، کمبود فضای آموزشی از مسائل خراسان جنوبی است که با توجه به وسعت و پراکندگی استان در کنار بحث نیروی انسانی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.