برخورد نرم با روزه خواران در جامعه ما جنبه تفریط پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر علی شعبانی در دومین جلسه پیشگیری و مقابله با هنجارشکنی و روزه خواری در ملأ عام در ماه مبارک رمضان که صبح چهارشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد اظهار کرد: وعده خداوند این است که انسان اگر دستورات و فرامین الهی را اجرا کند آثارش را در زندگی شخصی و اجتماعی می بیند و عکس آن نیز صادق است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اینکه یکی از این موضوعات و دستوران الهی روزه است، ادامه داد: هر قدر ما انسان‌ها در عمل به وظایف شرعی بی توجه باشیم مشکلات ما بیشتر خواهد شد و این قانون الهی است که تغییر نمی‌کند.

وی با بیان این موضوع که همین روند در موضوعات و روند فعالیت سازمانی ما نیز تأثیر دارد عنوان کرد: ما بیشتر از مردم شایسته این هستیم که به تکالیف خود به ویژه در وظایف سازمانی خود عمل کنیم، هر قدر به این موضوع بی توجه باشیم مشکلات سازمانی ما بیشتر می‌شود لذا پیشرفت بزرگی است که بتوانیم از برکات ماه مبارک رمضان استفاده کنیم در مسندی که هستیم به نحو تمام و کمال وظیفه خود را انجام دهیم.



شعبانی مطرح کرد: ما امید داریم بتوانیم تحولی ایجاد کنیم و از این وضع که در سطح شهر برخی افراد واجبات دینی را زیر پا می‌گذارند خارج شویم و تا جایی پیش برویم که در تراز جامعه اسلامی باشیم در حالی که در حال حاضر متأسفانه در این اندازه نیستیم و وضع حال ما برازنده جامعه اسلامی نیست.

این مسئول با بررسی برخورد برخی کشورهای اسلامی با روزه خواری تبیین کرد: برخوردها در کشورهای مختلف با توجه به قوانین وضع شده متفاوت است، با آموزه‌های ما در تشیع که از فقهای دین رسیده برخورد سخت با روزه خواران رد شده با این حال برخی جوامع مثل ما که باید الگوی دیگران باشیم در این مسئله تفریط داریم که نه موجه است و نه عذر مقبولی است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اذعان کرد: ادارات مبرا از عیب و نقص نیستند ما نیز وظیفه خود را به طور کامل انجام نداده ایم ولی برخی دستگاه‌ها که در موضوع فرهنگ جامعه اثرگذارتر هستند به جلسات مربوط به روزه خواری دعوت شده اند ولی نه خود حضور یافته اند و نه هیچ نماینده‌ای به جلسه اعزام نکرده اند.

وی گفت: باید با مسئولان که وظابف خود را به درستی انجام نمی‌دهند نسبت به آحاد جامعه برخورد سخت‌تری داشت.

شعبانی در خصوص روزه خواری در ملأ عام تاکید کرد: رفتارها باید طوری باشد که قداست ماه مبارک رمضان خدشه دار نشود.

وی در خاتمه یادآور شد: آنچه برای ما شاخص محسوب می‌شود اجرای قانون است و طبق قانون تخلف از مقررات جامعه اسلامی جایز نیست، ما وظیفه داریم در جرایم مشهود برخورد قانونی داشته باشیم و روزه خواری نیز مانند دزدی، قتل و …جرم مشهود است لذا با جدیت با روزه خواری توسط دستگاه قضا برخورد صورت می‌گیرد.