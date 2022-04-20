راه اندازی ایستگاه مترو با موضوع محیط زیست در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، در نشست مشترک اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار و شرکت بهره برداری مترو تهران که به مناسبت روز جهانی زمین برگزار شد، ضمن استقبال از اقدامات و عملکرد مناسب زیست محیطی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، گفت: با توجه به وجود پتانسیل خوب در مجموعه مترو مانند حجم بالای مسافرین و فضاهای ایستگاهی می‌توان در بخش‌های مختلف این تعاملات و همکاری‌ها توسعه یابد.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار با تاکید بر اینکه مترو یک مجموعه بزرگ خدمات و همسو با محیط زیست است، افزود: با توجه به بسترهای مناسبی که در ایستگاه‌های مترو وجود دارد، به شکل‌ها و شیوه‌های گوناگونی می‌توان از حوزه هنر و فرهنگ مانند برگزاری نمایشگاه‌ها، ایجاد تندیس‌های هنری با استفاده از مواد بازیافتی، اجرای نمایش و تئاتر با موضوع محیط زیست و آموزش چهره به چهره با استفاده از ظرفیت خانه‌ها و کانون‌های محیط زیست مناطق ۲۲ گانه بهره مند شد.

وی با اشاره به اقداماتی که شرکت مترو در حوزه بازچرخانی آب انجام داد، گفت: در خصوص مدیریت پسماند و توسعه فضای سبز می‌توان از دستگاه‌های خوددریافت زباله و دیوارهای سبز به‌عنوان المان محیط زیستی استفاده کرد. همچنین می‌توان از سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر هم از منظر بهره‌مندی و هم از منظر آموزش و آگاهی بخشی استفاده کرد.

انصاری ادامه داد: با توجه به شعار امسال روز جهانی زمین با عنوان سرمایه گذاری برای زمین یکی از موضوعاتی که می‌تواند مدنظر قرار گیرد بحث استفاده از غرف محیط زیستی و کسب و کارها، مشاغل و خدمات سبز است.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که مدنظر اداره کل محیط زیست، انتخاب ایستگاه‌هایی به‌عنوان ایستگاه‌های محیط زیستی است تا در این ایستگاه‌ها از عناصر، سازه‌ها و المان‌های محیط زیستی و بازیافتی استفاده و آموزش مباحث فرهنگی و موضوعات مرتبط با حفظ زمین و محیط زیست ارائه شود.

وی گفت: امید است بتوانیم با تعاملات مثبت و سازنده و با یک نگاه محیط زیستی رو به رشد، شاهد ارتقا فعالیت‌ها و اقدامات زیست محیطی در این مجموعه باشیم.

مهدی پیرهادی تصریح کرد: مترو به جهت نقشی که در حوزه سلامت شهروندان، در حوزه محیط زیست، در حوزه حمل و نقل و ارتقا کیفیت زندگی مردم دارد، یک موضوع بسیار مهم در کلانشهرها است که هرچه قدر برای توسعه آن هزینه شود در واقع یک سرمایه گذاری بلندمدت برای نجات شهر است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به دوم اردیبهشت ماه روز جهانی زمین و همچنین توجه و تاکید به حفظ و پاکیزگی آن در آموزه‌های دینی و قرآن گفت: جنگ‌هایی که در تاریخ به وقوع پیوسته و زیاده خواهی میل به ثروت اندوزی بشر، موجب از بین رفتن قدرت خودپالایی زمین و محیط زیست و در نتیجه تخریب آن شده است که از تبعات این آسیب می‌توان به طوفان‌ها، تغییر اقلیم، خشکسالی‌ها، سیلاب و غیره اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه همه ما در قبال نجات و حفظ زمین مسئولیم و باید از طریق آموزش و اطلاع رسانی، مردم را بیش از پیش آگاه سازیم، گفت: مصرف بی رویه منابع به ویژه آب و انرژی، مصرف بی رویه پلاستیک، انتشار گازهای گلخانه‌ای، افزایش دمای زمین، بالا آمدن سطح آب دریاها، آب شدن یخ‌های قطبی و انواع آلودگی‌های محیط زیستی سلامت زمین را به خطر انداخته که رفع این مشکلات و مسائل عزم ملی را می‌طلبد و بی توجهی به آن، حیات بشر را به ورطه نابودی می‌کشاند.

پیرهادی با بیان اینکه مباحث ۱۶ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان که به بحث فاضلاب و انرژی اشاره دارند، موضوعات بسیار مهمی هستند که متأسفانه به آنها توجهی نمی‌شود، در صورتیکه با رعایت آنها و اقداماتی که پیرامون این دو مبحث می‌توان انجام داد، اتفاقات بسیار مثبتی رقم خواهد خورد، گفت: امید است تا با آینده پژوهی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان، قدم‌های مثبت و تاثیرگذارتری در جهت نجات محیط زیست و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان برداریم.