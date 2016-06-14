به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با پايان هفته محيط زيست طي مراسمي با حضور دكتر احمدي بافنده مديرعامل شركت بهره برداري مترو، حقاني عضو شورا و رئيس كميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران، بازگير معاون مدير كل و رييس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران، گلمكاني رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهر تهران و معاونين و مديران شركت بهره برداري مترو تهران برگزار شد، طرح هاي جديد حفاظت از محيط زيست مترو به بهره برداري رسيد و از معاونين و مديران فعال شركت بهره برداري مترو تهران در عرصه محيط زيست قدرداني شد.

پس از نمايش بهره برداري از طرح هاي محيط زيستي مترو تهران، محمد احمدي بافنده با تشكر از افرادي كه نقش موثر حفاظت از محيط زيست با گسترش سيستم حمل و نقل عمومي داشته اندگفت: اگر زيرساخت هاي صحيحي در مترو وجود نداشت امروز نمي توانستيم پشتيباني صحيحي براي گسترش خطوط مترو داشته باشيم.

وي افزود: افراد زيادي در زمينه توسعه سيستم حمل و نقل عمومي به خصوص مترو زحمت كشيده اند و همين زحمات باعث شده تا امروز تيم فني قوي براي حركت قطارها و سرويس دهي بهتر به شهروندان داشته باشيم.

احمدي بافنده در ادامه با اشاره به اينكه اگر قرار باشد ما شهر برتر و حافظ ظرفيت هاي تهران باشيم بايد ديدمان را به اصول جهانشهري تغيير دهيم ادامه داد: جهانشهر شهري دانش محور است و تمام زيرساخت هاي آن بر مبناي دانش و اصول بنيادي طرح ريزي شده و تمركز آن مبتني بر توليد صنعت و دانش است.

مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران با اشاره به اينكه شبكه متروي ما شبكه اي با زيرساخت هاي خوبي است اما كامل نيست، بر حركت به سمت حمل و نقل تركيبي و شبكه اي مبتني بر محيط زيستي پاك و روان تاكيد كرد و گفت: منطقه ۱۲ تهران پرجاذبه ترين مركز تهران است و گسترش شبكه مترو تركيب شده با قطار سبك شهري در اين منطقه مي تواند موجب كاهش تردد حجم زيادي از خودروها از اين محدوده شود.

وي در ادامه با اشاره به اينكه مترو بهترين راه براي حمل و نقل آسان مردم در پايتخت است به عدم تعبيه پياده روهاي صحيح براي دسترسي سريع مردم به ايستگاه ها اشاره و تصريح كرد: اگر پياده روهاي مهندسي شده و قابل دسترسي براي تمام اقشار جامعه مانند سالمندان و كودكان در شهر ايجاد شود، مردم استفاده بيشتر و بهتري از خطوط مترو خواهند داشت و همين موضوع به كاهش آلودگي محيط زيست در پايتخت كمك مي كند.

احمدي بافنده در ادامه با تاكيد براينكه امروز فرصتي براي تبديل شدن به الگوهاي جهاني در مترو به وجود آمده است، از تلاش براي تبديل تمام ايستگاه هاي مترو به ايستگاه هاي سبز با قابليت حفظ محيط زيست خبر داد و تصريح كرد: ما قول مي دهيم تمام ايستگاه هاي خود را به مكاني براي انجام فعاليت هاي زيست محيطي تبديل كنيم و از شهرداري، شوراي شهر و تمام سازمان هاي مرتبط با محيط زيست مي خواهيم تا از اين فرصت استفاده كرده و براي اجراي طرح هايي كه به افزايش حفاظت از محيط زيست كمك مي كنند داوطلب شوند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: امروز محيط زيست قابل تحميل به مردم نيست و بايد به مطالبه مردم تبديل شود.

در ادامه جلسه محمد حقاني، عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه پايتخت داراي پتانسيل و نعمات فراواني است و بايد مديران شهري تلاش زيادي براي رسيدن به استانداردهاي زيست محيطي تلاش خود را انجام دهند گفت: خوبست كه هر سازماني حتي به صورت انفرادي به مساله محيط زيست توجه كند و امروز مترو اين كار را انجام داده است.

مسئول محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران ادامه داد: عملكرد مترو، اين وسيله حمل و نقل عمومي در كاهش آلودگي هوا به خوبي آشكار است و بسياري از مشكلات موجود در رابطه با سوخت هاي فسيلي را كاهش مي دهد.

وي بر نقش مترو در حفظ بقاي محيط زيست تاكيد كرد و افزود: من در تمام جلسات گفته ام و باز هم مي گويم كه مترو مهمترين وسيله رسيدن به هواي پاك در كشور است و اين چيزي است كه دنيا آن را تجربه كرده است.

همچنين محمدحسین بازگیر معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران با تشكر از همه كساني كه در مترو و شهرداري از حفظ مولفه هاي محيط زيستي و زيرساخت هاي توسعه تلاش مي كنند اظهار داشت: امروزه مساله محيط زيست به يكي از دغدغه هاي اصلي شهرهاي بزرگ تبديل شده و بايد براي صرفه جويي در منابع طبيعي مانند آب و سوخت تدابيري انديشيده شود.

وي افزود: مترو امروزه به گذرگاهي براي تردد تمام اقشار جامعه تبديل شده است و جايگاهي است كه داراي ظرفيت هاي بسياري براي آموزش اصول حفظ محيط زيست در ميان شهروندان است.

محمدمهدي گلمكاني رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران نيز كه در اين مراسم حضور داشت با بيان اينكه ظرفيت مترو براي فرهنگسازي مردم و مسئوليت پذيري اقشار جامعه در بحث محيط زيست زياد است گفت: مترو نماد محيط زيست كلانشهرهاست و بايد براي گسترش آن كار جهادي و اعتقادي انجام شود.

وي با ابراز خوشحالي از اينكه مترو تهران در زمينه بهبود وضعيت محيط زيست پيشگام بوده و پيشنهادات سازنده اي در اين زمينه ارائه داده است افزود: شعار ما در شهرداري تهران "شهرتازه" است و اين شعار مفهوم تازه اي از دوست داشتن محيط زيست با خود دارد.

همچنين رنجه معاون منابع انساني شركت بهره برداري مترو تهران گفت: امسال اين شركت براي اولين بار در هفدهمين همايش ملي واحدهاي خدماتي و صنعتي سبز از بين ۴۸۷ واحد شركت كننده، تنديس واحد خدماتي سبز استان تهران را از سازمان حفاظت محيط زيست دريافت نموده است.

وي افزود: اهم فعاليتهاي واحد محيط زيست، شناسايي و ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي، مديريت پسماند، مديريت آب و پساب، بازديدهاي زيست محيطي دوره اي، فرآيند خوداظهاري، فرهنگ سازي و آموزش زيست محيطي و ...مي باشد.

وي در پايان اظهار داشتند: طي تعامل با سازمان حفاظت محيط زيست و ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران، نسبت به ارتقاء سطح فرهنگ محيط زيست ، برنامه ريزي هايي در نظر گرفته شده است و پيشنهاد نمودند ايستگاهي با نام محيط زيست افتتاح گردد.

در حاشيه اين مراسم تنديس سيمين و لوح واحد خدماتي سبز سازمان حفاظت محيط زيست توسط حقاني مسئول محيط زيست شوراي شهر به مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران تقديم شد.