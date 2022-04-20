ارائه ۸ هزار خدمت بشردوستانه توسط جمعیت هلال احمر استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، علی سنجربگی در جمع خبرنگاران در تشریح برنامههای هفته هلال احمر با بیان اینکه جمعیت هلال احمر به پاس یک قرن خدمت بی منت، آئین گرامیداشتی را در اردیبهشتماه با شعار «یک قرن خدمت بیمنت» برگزار خواهد کرد، عنوان کرد: این مراسم همزمان با ارائه ۸ هزار خدمت توسط این جمعیت و به یاد ۸ هزار شهید استان همدان برگزار میشود.
وی با اشاره به نقش پررنگ امدادگران و کارکنان هلالاحمر در دوران هشت سال دفاع مقدس، این دوران را برگ زرینی از دفتر یکصد سالگی خدمات هلالاحمر دانست و افزود: کنگره ۸ هزار شهید استان از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز و با استفاده از رهنمونهای مقام معظم رهبری لزوم انجام کارهای شاخص به منظور گرامیداشت یاد و نام شهدا ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان خاطرنشان کرد: این برنامه در ابتدای سال ۱۴۰۲ به مراسم کنگره ختم میشود و در راستا کمیتههایی تشکیل شده که جمعیت هلال احمر استان عضو کمیته اقشار و سازمانهای مردم نهاد است.
سنجربگی با تاکید به این که خدمات طلایی این جمعیت در دوران پساجنگ نیز تا بازگشت آزادگان سرافراز به وطن با نقش واسطهگری هلالاحمر در میان اسرا و خانوادههای آنها ادامه داشته است، گفت: در سال جاری بالغ بر ۸ هزار خدمت بی منت به مناسبت صد سالگی جمعیت هلال احمر در یکصد خانه هلال مستقر در سراسر استان و به یاد و نام ۸ هزار شهید استان اجرایی خواهیم شد.
وی در ادامه صحبتهای خود، با بیان اینکه بخشی از این خدمات به نیابت از شهدای گرانقدر در پیش گرفته میشود، تشریح کرد: آموزشهای همگانی و تخصصی، اعزام کاروان سلامت، شناسایی خیرین و نیکوکاران محلی، شناسایی مددجویان و افراد بیبضاعت و ارائه خدمات کمک هزینه درمانی، دارویی و توانبخشی در این راستا در پیش گرفته میشوند.
این مسئول خاطرنشان کرد: عضوگیری برای واحدهای جوانان، امداد و داوطلبان در خانههای هلال و شعب استان، تشکیل کانونهای جوانان، دانشجویان و طلاب، تهیه نقشه خطرپذیری روستاها، برگزاری مانورهای امدادی و تشکیل تیمهای امداد روستایی نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه خواهد بود.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان خاطرنشان کرد: بیشتر اقداماتی که در هفته هلال و به مناسبت سالروز تأسیس این نهاد مردمی انجام میگیرد همسو با اقدامات است که در سال جاری به مناسبت کنگره شهدای استان و یکصدمین سال تأسیس هلال احمر اجرایی میشود.
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