به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، محمدصادق خیاطیان در رویداد بین‌المللی «زیست‌بوم مشاوره سیاستی و مسئله حکمرانی؛ چالش‌های جهانی و فرصت‌های ملی» که عصر سه‌شنبه در اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف برگزار شد، با اعلام این خبر گفت: ما در بحث توسعه شبکه نخبگانی که از جمله ماموریت‌های چهارگانه مرکز بررسی‌های استراتژیک است، به منظور نهادینه کردن ارتباط دانشگاه و دولت، میز «دانشگاه – دولت» را با نظر مساعد رئیس جمهور در دانشگاه‌های اصلی کشور راه‌اندازی خواهیم کرد.

وی افزود: این میزها بدون اینکه ساختار جدیدی به دانشگاه اضافه کند تاسیس خواهد شد تا اعضای هیات علمی در موضوعات کلان و راهبردی پیشنهادات خود را جهت پیگیری و دستیابی راهبردهای اجرایی مشخص به دولت ارائه کنند. برای همین منظور در حال نگارش شیوه‌نامه‌ای برای تعیین سازوکار، اهداف و ماموریت این میزها هستیم تا به صورت اثربخش این کار انجام شود.

مرکز بررسی‌های استراتژیک اتاق فکر دولت است

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه این مرکز به تعبیر رئیس جمهور اتاق فکر دولت است و به نوعی عقل منفصل دولت و شخص رئیس جمهور محسوب می‌شود، تصریح کرد: رئیس جمهور همواره بر این مسئله تاکید کرده‌اند که مرکز بررسی‌ها نباید در بررسی موضوعات کلان کشور نگاه سیاسی داشته باشد. این برای ما یک نقطه قوت بشمار می‌آید تا ارتباط با نخبگان را فارغ از مسائل سیاسی به صورت جدی دنبال کنیم و به نوعی پل ارتباطی با با نخبگان باشیم، لذا به دنبال شبکه‌سازی در دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها و تعامل با افراد صاحب تجربه در حوزه‌های مختلف هستیم.

خیاطیان در ادامه با اشاره به ماموریت‌های چهارگانه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، اولین ماموریت این مرکز را پیگیری بحث «گفتمان دولت» عنوان کرد و گفت: این ماموریت در دولت‌های گذشته نیز در مرکز دنبال می‌شد. در دولت سیزدهم با توجه به روحیات و علایق شخص رئیس جمهور و پس از بررسی‌های کارشناسی متعدد، بحث دولت مردمی و عدالت محور به عنوان گفتمان دولت انتخاب شد.

وی افزود: ما در پیگیری این ماموریت، دو رویکرد را دنبال کردیم؛ در گام اول سعی کردیم با تولید محتوا و تبیین گفتمان دولت، مشخص کنیم منظورمان از مردمی بودن و عدالت محوری چیست، در گام دوم نیز به دنبال این هستیم که مشخص کنیم ترجمان این گفتمان در ساحت‌های مختلف چیست. یعنی اگر می‌گوییم موضوعاتی نظیر اقتصاد، سلامت و آموزش را باید مردمی کنیم به چه معناست که البته در این زمینه به الگوهایی نیز دست یافته‌ایم.

پیگیری الگوی پیوست عدالت در سیاستگذاری‌های دولت از سوی مرکز بررسی‌ها

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه این مرکز در حوزه عدالت، بحث الگوی پیوست عدالت در سیاستگذاری‌های دولت را دنبال می‎‌کند، یادآور شد: البته رویکرد ما در این بحث رویکرد الصاقی نیست یعنی به دنبال نوشتن پیوست برای برنامه‌های دولت نیستیم بلکه در متن احکام و اسناد تدوین شده در دولت ورود می‌کنیم تا عدالت جاری و ساری شود.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در ادامه به دیگر اقدامات مرکز در حوزه گفتمان دولت اشاره کرد و گفت: ما در این زمینه مجوز نشریه «برداشت اول» را از طریق وزارت ارشاد احیا کردیم. این نشریه که به صورت ماهیانه منتشر خواهد شد به صورت تخصصی بحث گفتمان دولت را دنبال می‌کند و می‌تواند فضای گفتمانی و ترویجی خوبی را در این حوزه ایجاد کند. همچنین همایشی را با عنوان «عدالت و جمهوریت» در مرداد ماه برگزار خواهیم کرد که این همایش نیز از جنس تبیین و ترویج گفتمان دولت است.

خیاطیان ماموریت دوم مرکز بررسی‌های استراتژیک را «توسعه شبکه‌ نخبگانی» عنوان کرد و ادامه داد: از جمله اقدامات ما در بحث توسعه شبکه نخبگانی، راه‌اندازی «سامانه راهبردی ارتباط مدیران با اندیشمندان و نخبگان» با نام اختصاری «سرآمدان» است.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری «سرآمدان» را یک سامانه کاملا تعاملی و اثربخش برای ارتباط دولت با نخبگان و صاحب‌نظران خواند و گفت: در این سامانه هم ما مسائل دولت که از نهادها و سازمان‌های دولتی جمع‌آوری می‌کنیم را طرح خواهیم کرد تا صاحب‌نظران نکات و ایده‌های خود را پیرامون آن مطرح کنند و هم اینکه صاحب‌نظران می‌توانند ایده و راهبرد خود را برای حل چالش‌های مشخص در سازمان‌ها و نهادها مطرح کنند. در نهایت ما این ایده‌ها و نکات را جمع‌آوری و به سازمان مربوطه ارجاع می‌دهیم.

خیاطیان همچنین از برگزاری نشست‌هایی تحت عنوان «یکشنبه‌های نخبگانی» با حضور معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: در این نشست‌ها طرح‌های سیاستی و کلان را با حضور نمایندگان اندیشکده‌های مختلف بررسی می‌کنیم و پس از جمع‌بندی، ماحصل جلسات از سوی معاون اول به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

وی ماموریت سوم مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری را «مشورت به رئیس‌جمهور در حوزه مسائل راهبردی کشور» عنوان کرد و گفت: در این زمینه ما هم موضوعات ارجاعی رئیس‌جمهور را بررسی می‌کنیم و هم خودمان به صورت فعال وارد مسائل راهبردی و کلان کشور از جمله آب، محیط زیست، جمعیت و موضوعاتی از این دست می‌شویم.

خیاطیان «مسئله‌محوری» و «آینده‌محوری» را دو رویکرد اصلی مرکز بررسی‌های استراتژیک خواند و گفت: با توجه به این دو رویکرد در موضوعات مهم فعلی کشور یا موضوعات آینده نظیر هوش مصنوعی، متاورس ورود می‌کنیم و سعی داریم با دعوت از متخصصان هر حوزه‌ به راهبردهای لازم دست یابیم.

مرکز بررسی‌های استراتژیک در مسیر تقویت نقش‌آفرینی

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در ادامه سخنان خود با اشاره به فقدان اساسنامه در این مرکز گفت: مرکز بررسی‌ها از گذشته صرفا یک شرح وظایفی داشت که از سوی روسای جمهور سابق ابلاغ می‌شد اما در دولت سیزدهم با موافقت رئیس جمهور اولین کار ما این بود که مجوز پژوهشی مرکز را از طریق شورای گسترش وزارت علوم اخذ کنیم که این موضوع هم‌اکنون در دست بررسی است.

خیاطیان با اشاره به نقش‌آفرینی مرکز بررسی‌های استراتژیک در فرایندهای تصمیم‌گیری دولت، گفت: ما هم‌اکنون در کمیسیون‌های هفت‌گانه دولت نقش فعال داشته و در آنجا حضور داریم.

وی در پایان «رصد سیمای عمومی دولت» را چهارمین ماموریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اعلام کرد و گفت: ما در این مرکز سیاست‌های دولت را رصد و از طریق ابزارهایی نظیر نظرسنجی، نظرات مردم و کارشناسان را نسبت به اجرای این سیاست‌ها اخذ و همراه با تحلیلی به رئیس جمهور ارائه می‌کنیم.

تشکیل کنسرسیوم مشترک مراکز تحقیقات استراتژیک در کشور

در ادامه این نشست نیز بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سخنانی اقدامات این مرکز را در سه حوزه تقنین، نظارت و پیگیری مسائل راهبردی تشریح کرد و گفت: در گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس نوعی «کارگزار پیرو» بود اما امروز با مجموعه اقداماتی که انجام داده‌ایم این مرکز را به «کارفرمای پیشرو» تبدیل کرده‌ایم.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از نظرات سایر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در کشور، از تشکیل کنسرسیوم مشترک مراکز تحقیقات استراتژیک در کشور خبر داد و هدف از تشکیل آن را بررسی مشترک چالش‌های کلان کشور توسط مراکز علمی و تحقیقاتی شکل گرفته در قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و رسیدن به یک اجماع در موضوعات حساس کشور عنوان کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه این مرکز نگاه پیش‌دستانه برای ورود به مسائل راهبردی کشور دارد و بررسی ابرچالش‌های در کشور را در دستور کار خود دارد، از راه‌اندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق و نیز مرکز داده‌کاوی در این مرکز خبر داد.

در پایان این نشست نیز رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به سوالات حاضران در نشست پاسخ گفتند.