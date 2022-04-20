توانمندسازی محلات کم برخوردار دماوند  در دستور کار قرار دارد

ب ه گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی عصر چهارشنبه در دومین جلسه قرارگاه اجتماعی با تاکید بر لزوم توجه ویژه برای حل آسیب‌های اجتماعی در شهرستان دماوند گفت: در موضوع آسیب‌های اجتماعی اولویت بر احصاء، شناسایی، اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه است.

فرماندار دماوند افزود: قرارگاه خدمات اجتماعی شهرستان با هدف مقابله با آسیب‌های اجتماعی و توانمند سازی محلات کم برخوردار تشکیل شده است و باید همه مدیران شهرستان با بسیج تمام ظرفیت‌های خود در حوزه‌های مختلف، قرارگاه اجتماعی شهرستان دماوند را برای نیل به اهداف یاری کنند و وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

طاهرخانی بیان داشت: توانمند سازی محلات ضعیف شهری و رسیدگی به اقشار کم درآمد جامعه از مطالبات جدی مقام معظم رهبری است و با عنایت به این موضوع همه مسئولین به عنوان کارگزاران نظام باید با تمام توان در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهت حرکت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و توانمند سازی اقشار ضعیف جامعه تلاش کنند.

فرماندار دماوند در پایان با اشاره به نقش مهم بانوان و خانواده در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: خانواده در عین حال که کوچک‌ترین واحد اجتماعی است.

وی با بیان اینکه هسته اصلی جامعه و پایه و بنای هر اجتماع بزرگ بوده و از مهم‌ترین نهادهای موجود در جامعه انسانی است عنوان داشت: بانوان به عنوان سنگ بنای خانواده نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارند مسئولان فرهنگی در شهرستان نسبت به ارائه برنامه‌هایی جهت تحکیم خانواده و حمایت از این نهاد مهم اقدام نمایند تا با بازیابی هویت مذهبی- ملی و ارتقای خود باوری در نسل جوان اقدامات مؤثری برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان انجام شود.

