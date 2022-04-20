آذربایجان غربی ۹هزار کلاس درس جدید نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به رتبه پایین استان در شاخص‌های توسعه آموزش و پرورش افزود: نیازمند ساخت ۹ هزار کلاس درس هستیم و برای جبران این عقب ماندگی‌ها باید تحول جدی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در حوزه ساخت مدارس نیازها ارزیابی و پیشنهادات برای سفر رئیس جمهوری به استان آماده سازی شده است، اظهار کرد: طی ملاقات‌هایی که با وزیر آموزش و پرورش انجام شده این نیازها شناسایی و بررسی و برآورد هزینه شده است.

معتمدیان با تاکید بر برگزاری منظم و هدفمند جلسات شورای آموزش و پرورش استان ادامه داد: طبق بررسی‌ها آذربایجان غربی در شاخص‌های آموزش و پرورش در رتبه پایین قرار دارد و برای ارتقای رتبه نیاز به یک کار جهادی وجود دارد.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه رفع مساله کمبود فضای آموزشی نیازمند سال‌ها کار و تلاش است، گفت: انجام کار کارشناسی و اولویت بندی در این زمینه لازم است و برای تحقق اهداف کلان انجام دقیق کارها ضروری است.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت ۸۰ درصدی اعتبارات ملی که در اختیار وزرات خانه است، افزود: با برنامه محوری می‌شود این مطالبات را با دریافت اعتبارات رفع کرد.

معتمدیان با بیان اینکه رفع و احصای مسائل آموزش و پرورش باید توسط خود این نهاد انجام شود، ادامه داد: آموزش عالی و آموزش و پرورش دو رکن اصلی توسعه است و باید با نگاه ویژه به مسائل این بخش‌ها مشکلات موجود رفع شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات و برنامه ریزی در این زمینه باید مورد توجه باشد.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی افزود: در بحث رتبه بندی و شاخص‌های موجود لازم است آموزش و پرورش برای ارتقای رتبه استان تلاش کند.

در این جلسه مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از طرف استاندار آذربایجان غربی برای کمک به دانش آموزان بی بضاعت تخصیص یافت و مقرر شد که توسط شهرداری ارومیه هم به همین میزان به دانش آموزان نیازمند یاری شود.