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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۲۲:۴۲

پنجره مهر؛

اجرای ۱۱۰ نفره سرود «آقای خوبی ها» در آستانه اشرفیه

اجرای ۱۱۰ نفره سرود «آقای خوبی ها» در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه- گروه ۱۱۰ نفره «به رنگ آسمان» سرود «آقای خوبی ها» را امروز در آستانه اشرفیه اجرا کرد.

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به گزارش خبرنگار مهر، گروه سرود «به رنگ آسمان» عصر چهارشنبه در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آستانه اشرفیه سرود «آقای خوبی ها» را اجرا کرد.

این سرود که برای به مناسبت سالروز شهادت سلطان «سید جلال الدین اشرف» برادر امام رضا (ع) در حرم مطهر آن حضرت با صدای سید امیر ارسلان هاشمی نسب و همراه ۱۱۰ نفر از کودکان و نوجوانان اجرا شده بود امروز نیز در مراسم تجلیل از اعضای این گروه برای حاضران اجرا شد.

گروه سرود ۱۱۰ نفره «به رنگ آسمان» از کودکان و نوجوانان ۸ تا ۱۵ سال پسر و دختر به همت بسیج هنرمندان با همکاری آموزش و پرورش تشکیل شده است.

کد مطلب 5472126

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
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      پاسخ
      افرین برشما , یاران کوچک اقا

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