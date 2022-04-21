روز قدس روز همبستگی جهان اسلام علیه استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رفیعی ظهر پنجشنبه در ستاد برگزاری مراسم روز جهانی قدس در استان، گفت: روز قدس، روز همبستگی و اتحاد جهان اسلام علیه استکبار جهانی است.

وی اظهار کرد: استکبار به هر شکل حامی رژیم غاصب صهیونیستی است و در تمامی کشورها، یادگار مقدس امام راحل (ره) که با نگاه دور اندیش راهبردی که داشتند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: اقدامات نمادین در مسیر راهپیمایی و فرصت حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان‌های استان مرد توجه قرار گیرد.

رفیعی تاکید کرد: بر این اساس فرمانداران، بخشداران شهرستان‌ها نیز با همکاری مسئولان مربوطه و همکاری تمامی دستگاه‌های دولتی کمک حال باشند تا زمینه مشارکت مردم بیش از گذشته مهیا شود.

وی گفت: با توجه به شرایط کرونایی کشور طی ۲ سال گذشته به دلیل شیوع کرونا راهپیمایی روز جهانی قدس انجام نشد و امیدواریم امسال این رخداد مهم با همکاری دستگاه‌های مربوطه و زمینه سازی آنها با حضور پرشکوه مردم برگزار شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان ابراز کرد: این روزها فرصت مناسبی برای پرداختن به موضوع فلسطین و مسائل بصیرتی است.

رفیعی گفت: اقشار مختلف مردم همواره در صحنه‌های مختلف آماده بوده و حضور پررنگ خود را به اثبات رسانده‌اند و تلاش ما باید بر این باشد تا زمینه حضور مردم با برنامه ریزی منسجم و اطلاع رسانی و تدبیر اتخاذ شده مسیرها فراهم شود.

وی ابراز داشت: روز به روز موضوع فلسطین مورد توجه بیشتر امت اسلام بوده و موجب وحدت و اتحاد تمام ملل جهان اسلام اعم از شیعه و سنی در حمایت از آرمان و حقوق ملت فلسطین شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان، با بیان اینکه فلسطین یک موضوع استراتژیک و راهبردی بوده و به ویژه آنکه خط سازش که در ۲ سال گذشته توسط کشورهای ضعیف در راستای عادی سازی روابط با رژیم غاصب انجام گرفته است، افزود: اهمیت روزجهانی قدس در سال جاری مضاعف شده است.

رفیعی یاد آورشد: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس امسال همانند سال‌های گذشته قبل از شیوع کرونا مورد توجه باشد.

وی گفت: زمینه مشارکت مردم به ویژه تشکل‌ها، اصناف، بسیج در این رویداد نمود داشته و در واقع جنبه مردمی آن بیشتر نشان داده شود.