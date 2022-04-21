افزایش آماده باش صهیونیستها برای احتمال تشدید تنش در مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع صهیونیستی از آماده باش برای احتمال هرگونه افزایش تنشها در مسجدالاقصی همزمان با نماز جمعه امروز خبر دادند.
بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی وضعیت آماده باش خود در بیت المقدس را به شدت افزایش داده است.
این در حالی است که جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در بیانیهای، به منظور دفاع از «مسجدالاقصی» در روز جمعه فراخوان «بسیج عمومی» صادر کرد.
در بیانیه جنبش مقاومت اسلامی حماس آمده است که لازم است عموم فلسطینیان به منظور دفاع از قبله اول مسلمانان، در دفاع از مسجدالاقصی برخیزند و در روز جمعه به حمایت از این مسجد بپردازند.
جنبش مقاومت اسلامی حماس همچنین به رژیم صهیونیستی درباره پیامدهای اقدامات خصمانه آن علیه مسجدالاقصی هشدار داده و اعلام کرده است که هرگونه پیامد تداوم سیاستهای کنونی تل آویو، متوجه مقامات صهیونیست است.
حماس پیشتر در بیانیهای اعلام کرده بود که تکرار تعرض شهرکنشینان اشغالگر صهیونیست به مسجدالاقصی تحت حمایت نظامیان، هرگز منجر به اجرای طرح تقسیم زمانی و مکانی این مسجد یا تغییر هویت اسلامی آن نخواهد شد.
این جنبش ضمن محکوم کردن ادامه تجاوزات اشغالگران صهیونیست علیه مسجدالاقصی، آنها را از هرگونه حماقت و فکر کردن به قربانی در داخل مسجدالاقصی یا تعدی علیه مقدسات فلسطین برحذر داشت.
حماس با بیان اینکه اشغالگران صهیونیست در مسجدالاقصی هیچ جایی ندارند، مسئولیت هرگونه پیامد خطرناک اقدامات تحریکآمیز شهرکنشینان و تجاوز علیه مقدسات اسلامی فلسطین را متوجه دولت رژیم صهیونیستی دانست.
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