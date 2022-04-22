به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تیم‌های شرکت کننده در مسابقات لیگ قهرمانان ۲۰۲۲ آسیا جوایز و پاداش‌هایی را تعیین کرده است که ارزش کلی آن بیش از ۴۱ میلیون دلار می‌شود. از این مبلغ، ۷.۴ میلیون دلار به کشور میزبان برای انجام امور مربوط به میزبانی تعلق می‌گیرد.

ارزش میزبانی مرحله گروهی پیش از این ۵۵۰ هزار دلار بود که فصل گذشته به ۱ میلیون دلار افزایش یافت.

طبق اعلام روزنامه الوطن قطر، پرداختی‌های AFC در لیگ قهرمانان آسیا در قالب یارانه سفر، پاداش عملکرد، پاداش صعود و پاداش فینال است که به شرح زیر تقسیم بندی شده:

کمک هزینه سفر

مرحله مقدماتی و پلی آف: ۳۰ هزار دلار

مرحله گروهی: ۴۵ هزار دلار

مرحله یک هشتم نهایی: ۴۵ هزار دلار

مرحله یک چهارم نهایی: ۴۵ هزار دلار

مرحله نیمه نهایی: ۴۵ هزار دلار

فینال: ۹۰ هزار دلار

پاداش عملکرد

هر پیروزی: ۵۰ هزار دلار

هر تساوی: ۱۰ هزار دلار

پاداش صعود

صعود به مرحله یک هشتم ۱۰۰ هزار دلار

صعود به یک چهارم نهایی: ۱۵۰ هزار دلار

صعود به نیمه نهایی: ۲۵۰ هزار دلار

پاداش قهرمان و نایب قهرمان

نایب قهرمان: ۲ میلیون دلار

قهرمان: ۴ میلیون دلار

به گزارش خبرنگار مهر، در لیگ قهرمانان ۲۰۲۲ لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از کشور ایران تیم‌های سپاهان و فولاد خوزستان حضور دارند. فولاد تاکنون صاحب دو برد و دو تساوی شده است و سپاهان هم تنها یک برد، یک تساوی و دو باخت را ثبت کرده است.

به این ترتیب فولاد تا پایان بازی چهارم مرحله گروهی ۱۶۵ هزار دلار پاداش و کمک هزینه سفر به دست آورده است (برای حضور ۴۵ هزار دلار و ۱۲۰ هزار دلار بابت دو برد و دو تساوی). فولاد با کسب دو پیروزی از دو بازی باقیمانده و صعود به مرحله بعد می‌تواند ۲۰۰ هزار دلار دیگر هم پاداش بگیرد. به این مبلغ می‌توان ۴۵ هزار دلار بابت کمک هزینه سفر را هم اضافه کرد.

عملکرد سپاهان هم تاکنون تنها شامل ۱۰۵ هزار دلار پاداش و کمک هزینه سفر می‌شود.