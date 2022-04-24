اقتدار پوشالی آمریکا بر جهان در حادثه طبس شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام علی رضا پناهی مقدم امروز صبح در مراسم سالروز شکست آمریکا در صحرای طبس در حسینیه جماران بیرجند گفت: هرچند روزها و شب‌ها همه مال خدا است اما در بعضی از زمان‌ها به خاطر هشدار به مردم و تفسیر بعضی از آیات قرآن که باور آنها کار سختی است، خداوند قدرت فوق‌العاده خود را به ما نشان می‌دهد.

به گفته وی از این روزها که در آنها حوادث مهمی اتفاق می‌افتد به عنوان ایام الله یاد می‌شود که یکی از این ایام الله‌ها پنج اردیبهشت سالروز شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس است.

وی تاکید کرد: برای تبیین ابعاد مختلف این حادثه کم کاری شده است و این در حالی است که کشورهای غربی برای چیزهای خیلی کمتر از این، ارزش بسیاری قائل می‌شوند.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان تعدادی از آیات قرآن که در آنها به ایام الله اشاره شده است، تصریح کرد: دنیای غرب با انجام دو جنگ جهانی کشورهای جهان را گرفتند و در هر کدام از آنها مزدوری را گذاشتند.

حجت الاسلام پناهی مقدم اظهار کرد: آنها با انجام این کار قصد غارت دنیا را داشتند اما دیدند در جایی که به هیچ وجه احتمال نمی‌دادند حکومت دست نشانده آنها توسط مردم سرنگون شد.

وی با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس امدادهای غیبی بسیاری را مشاهده کردیم، اضافه کرد: با تسخیر سفارت آمریکا توسط جوانان انقلابی و دستگیری نیروهای آنها، آمریکا که خود را ابرقدرت می‌دانست به فکر احیای مجدد اقتدار خود در جهان افتاد.

وی با بیان سخنان فرمانده هان نظامی آمریکا در عملیات دلتا، تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی که شده بود آمریکای ها قصد داشتند با ۱۳۰ کماندوی مجهز و با به کار گیری شش فروند هواپیمای سی ۱۳۰و تعدادی هلی‌کوپتر که از روی ناو آمریکا در خلیج فارس پرواز کردند، از فرصت پیش آمده برای نشان دادن اقتدار خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه از ۲۴ ساعت قبل از این عملیات همه پدافندها و توپ‌های ضد هوایی به دستور رئیس جمهور وقت خاموش شده بودند، گفت: با آسیب دیدن تعدادی از هلی‌کوپترهای آمریکا در صحرای طبس، کارتر که دستور توقف آن را داده بود از مصیبتی تازه برای آمریکا خبر داد.

وی در پایان با اشاره به حوادث این روزهای فلسطین اظهار کرد: مردم فلسطین روز جمعه گذشته زیر گلوله، بیت‌المقدس را از صهیونیست‌ها گرفتند و به نماز ایستادند.