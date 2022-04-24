به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی ظهر یکشنبه در نشست با معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: شورای شهر بر خود وظیفه می‌داند در راستای سلامت شهروندان و کم کردن دغدغه شهروندان در کنار حوزه سلامت باشد.

وی با بیان اینکه شیوع کرونا با همه سختی‌ها و مسائل خود، درس‌های بسیاری داشت که یکی از آن‌ها توجه به‌نظام سلامت و در اولویت قرار دادن برنامه‌های این نظام است. اظهار داشت: منتخبین شورای ششم شهر بوشهر در کنار مدافعان سلامت هستند و این را وظیفه خود می‌دانند.

عضو شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: اعضای شورای ششم شهر بوشهر از هیچ کمکی برای بهبود وضعیت سلامت مردم و کمک به مدافعان سلامت دریغ نمی‌کنند.

وی بابیان اینکه افزود: شورا با کمک خیرین و منابع در دسترس به کمک حوزه سلامت با تمام توان می‌آید و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.

رئیس شورای شهر بوشهر خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم رضایتمندی نسبی برای مردم و مدافعان سلامت ایجاد کنیم.