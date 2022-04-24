وقوع پدیده گرد و خاک در استان بوشهر/ کاهش دید افقی و کیفیت هوا

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی هفته جاری به ویژه روزهای دوشنبه و سه شنبه با افزایش پوشش ابر، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی بصورت رگبار پراکنده باران، گاهی رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای در برخی از نقاط استان و همچنین بر روی دریا وجود دارد.

وی اضافه کرد: در این مدت با وزش باد، وقوع گردوخاک و کاهش دید افقی و کیفیت هوا در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و گردوخاک، افزایش ابر و در برخی نقاط وقوع ناپایداری‌های موقت جوی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: جهت وزش باد متغیر غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت هشت تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و از اواخر وقت در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مساعدی گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، از اواخر امشب طی ساعاتی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی بیش از ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.