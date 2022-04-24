  1. استانها
  2. بوشهر
۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۳۱

کارشناس هواشناسی خبر داد؛

وقوع پدیده گرد و خاک در استان بوشهر/ کاهش دید افقی و کیفیت هوا

وقوع پدیده گرد و خاک در استان بوشهر/ کاهش دید افقی و کیفیت هوا

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: وقوع گردوخاک و کاهش دید افقی و کیفیت هوا در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی هفته جاری به ویژه روزهای دوشنبه و سه شنبه با افزایش پوشش ابر، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی بصورت رگبار پراکنده باران، گاهی رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای در برخی از نقاط استان و همچنین بر روی دریا وجود دارد.

وی اضافه کرد: در این مدت با وزش باد، وقوع گردوخاک و کاهش دید افقی و کیفیت هوا در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و گردوخاک، افزایش ابر و در برخی نقاط وقوع ناپایداری‌های موقت جوی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: جهت وزش باد متغیر غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت هشت تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و از اواخر وقت در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مساعدی گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، از اواخر امشب طی ساعاتی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی بیش از ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.

کد مطلب 5474066

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها