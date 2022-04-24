«سلوکی در پروا» جایزه کتاب «تاریخ انقلاب اسلامی» را از آن خود کرد

مسعود آتشگران در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص کتاب «سلوکی در پروا» و برگزیده شدن این اثر به عنوان کتاب برگزیده «تاریخ انقلاب اسلامی» اظهار کرد: این کتاب بر محور زندگی مرحوم آیت الله هادی باریک بین تهیه شده است و زندگی ایشان را از کودکی تا رحلت به رشته تحریر درآورده است.

این نویسنده قزوینی در خصوص مهمترین شاخصه‌های کتاب «سلوکی در پروا» عنوان کرد: این کتاب در خصوص زندگی یکی از علمای انقلاب اسلامی است با این حال کتاب سخت خوانی نیست و توصیفات و مطالب کتاب همان گونه که از زبان راویان بیان شده تحریر شده است و به همین موضوع این کتاب را نسبت به آثار مشابه متمایز کرده است.

وی اذعان کرد: در این کتاب تلاش کرده ایم به روند اقدامات و تلاش‌های قهرمان کتاب که آیت الله باریک بین هستند بپردازیم و در این خلال شاید در مجموع به تعداد انگشتان دو دست از عنوان "آیت الله" استفاده نشده است.

مسئول واحد ادبیات پایداری حوزه هنری قزوین مطرح کرد: آیت الله باریک بین ۳۳ سال امام جمعه قزوین بودند و نیز تربیت یافته مکتب امام خمینی محسوب می‌شدند بنا بر این سبک زندگی و پرهیزکاری ای که در زندگی ایشان جریان داشته است جالب توجه است.

آتشگران تبیین کرد: از موضوعات دیگری که کتاب را متمایز می‌کند می‌توان به جریان شناسی آقای باریک بین از پیش از انقلاب تا زمانه انقلاب و پس از آن اشاره کرد، همچنین تمام تلاش من در زمان تحریر کتاب این بوده است که شخصیت ایشان آنطور که بوده نوشته شود و از جاده انصاف خارج نشوم. این اثر فرمایشی نبوده و تلاش شده همه وقایع همان طور که رخ داده شرح داده شود.

این نویسنده قزوینی با دعوت از مخاطبان به مطالعه کتاب " سلوکی در پروا" گفت: با توجه به وضع روز جامعه و صحبت از ساده زیستی که این روزها بیشتر به گوش می‌رسد مطالعه سبک زندگی آیت الله باریک بین که عمر خود را در ساده زیستی و پرهیزکاری گذرانده اند خالی از لطف نیست.

وی خاطرنشان کرد: زندگی ایشان می‌تواند الگویی برای مسئولین و همه افرادی باشد که به دنبال یک الگوی ایرانی اسلامی در موضوع ساده زیستی هستند باشد.

