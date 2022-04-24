جزئیات برگزاری پنجمین دورهمی فعالان حوزه تعلیم و تربیت

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دورهمی فعالان حوزه تعلیم و تربیت همزمان با نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با موضوع بررسی الگوهای تربیت قرآنی برگزار خواهد شد.

سجاد اسم حسینی دبیر پنجمین دورهمی فعالان حوزه تعلیم و تربیت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دورهمی تعلیم و تربیت چند هدف را دنبال می‌کند. از اهداف این دورهمی، هم افزایی و شبکه سازی میان فعالان حوزه تعلیم و تربیت است. هدف دیگر ما نیز انتقال تجربه، افزایش دانش و آگاهی و همچنین افزایش مهارت‌ها و توانمندی‌های فعالان این عرصه است.

وی با بیان اینکه به دنبال حل مسائل حوزه تعلیم و تربیت هستیم؛ افزود: ما برای دورهمی فعالان تعلیم و تربیت از مجموعه‌ای دعوت نکردیم. فعالان این حوزه خودشان به دلیل علاقه مندی که به این حوزه دارند و برای دغدغه‌های خود در این دورهمی ثبت نام کرده و شرکت می‌کنند.

اسم حسینی با بیان اینکه فعال حوزه تعلیم و تربیت تعریف خود را دارد؛ گفت: هر فردی که در حوزه کاری خود درگیر بحث تعلیم و تربیت می‌شود؛ فعال حوزه تعلیم و تربیت است. تعلیم و تربیت کودک و نوجوان، تعلیم و تربیت خانواده‌ها و یا تعلیم و تربیت نوجوانان؛ ما محدودیتی از این نظر نداریم. ممکن است محدوده فعالیت یک فرد در مدارس باشد یا یک شخص، فعال حوزوی یا فعال دانشگاهی باشد؛ یا یک پژوهشگر یا کنشگر میدانی باشد؛ یا حتی ممکن است فردی در رسانه فعالیت خود را در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش موضوعات مد نظر خود قرار دهد. تمامی این افراد فعال حوزه تعلیم و تربیت هستند و ما از این نظر هیچ محدودیتی نداریم.

دبیر پنجمین دورهمی فعالان حوزه تعلیم و تربیت با بیان اینکه ۴دورهمی گذشته فعالان حوزه تعلیم و تربیت به صورت مجازی برگزار شده است افزود: برگزاری مجازی این دورهمی‌ها موجب می‌شد تا همه فعالان در سرتاسر کشور امکان حضور در دورهمی را داشته باشند. مهمترین اتفاق در ۴ دوره گذشته علاوه بر شبکه سازی، آگاهی بخشی به فعالان حوزه تعلیم و تربیت بود که به خاطر ارائه مقالات علمی و سخنرانی‌هایی بود که در ۴ دوره گذشته ارائه شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از فعالان حوزه کودک و نوجوان در سرتاسر کشور معترض بودند که این بار هم این مراسم به صورت مجازی برگزار شود؛ خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا زیرساخت لازم را فراهم کنیم تا این دوره از دورهمی، هم به صورت مجازی و هم به صورت حقیقی در نمایشگاه قرآن و در مرکز رشد و نوآوری و شتاب دهی قرآنی سدنا داشته باشیم.