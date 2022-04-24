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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱:۴۴

در کی یف؛

زلنسکی با وزرای خارجه و دفاع آمریکا دیدار کرد

زلنسکی با وزرای خارجه و دفاع آمریکا دیدار کرد

ریاست جمهوری اوکراین از دیدار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور با وزرای خارجه و دفاع آمریکا در کی یف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ریاست جمهوری اوکراین از دیدار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور با وزرای خارجه و دفاع آمریکا در کی یف پایتخت اوکراین خبر داد.

بر اساس این گزارش، ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد که زلنسکی در کی یف با آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دیدار و رایزنی کرد.

گفتنی است که روسیه در ۲۴ فوریه (۵ اسفند سال گذشته) عملیات ویژه نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هدف از این اقدام را «حفاظت از افرادی که به مدت هشت سال توسط رژیم کی یف در معرض قلدری و نسل کشی قرار گرفته اند»، نامید.

همچنین این اتفاق پس از آن رخ داد که آمریکا و کشورهای غربی حاضر به ارائه تضمین‌های امنیتی به مسکو نشدند.

کد مطلب 5474470

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
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      پو تین جنایتکار تجاوز ونسل کشی را آغاز کرده

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