بلینکن: واشنگتن به کی یف در مذاکره با مسکو کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا پس از سفر روز گذشته خود به کی یف پایتخت اوکراین و دیدار با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که واشنگتن به کی یف در مذاکرات با مسکو کمک خواهد کرد.

بلینکن در این باره گفت: ما می‌خواهیم هر کاری که می‌توانیم انجام دهیم تا به اوکراینی‌ها کمک کنیم که این درگیری را با بهترین شرایط ممکن و در سریع‌ترین زمان ممکن پایان دهند. بسیاری از کارهایی که ما در حال حاضر انجام می‌دهیم تقویت آنها در میدان جنگ و به نوعی در میز مذاکره است.

وی همچنین گفت که همراه با «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا با مقامات اوکراینی درباره کمک‌های اقتصادی و امنیت این کشور گفتگو کرده است.

وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش درباره بازگشایی سفارت این کشور در اوکراین طی هفته‌های آینده سخن گفت.

وی گفت: از هفته آینده، دیپلمات‌های ما شروع به بازگشت خواهند کرد تا ارزیابی کنند که چگونه می‌توانیم سفارت را در کی یف بازگشایی کنیم. گمان کنم یکی دو هفته‌ای طول بکشد.

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه و «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه به کی یف پایتخت اوکراین سفری محرمانه کردند تا با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین دیدار کنند.

روزنامه نیویورک تایمز امروز دوشنبه اعلام کرد این سفر اولین سفر نمایندگان بلندپایه ایالات متحده به اوکراین از زمان آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در پایان فوریه بوده است.

بلینکن و آستین همچنین اعلام کردند که واشنگتن قصد دارد بیش از ۷۰۰ میلیون دلار کمک نظامی دیگر به کی یف ارائه کند.