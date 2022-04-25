مشارکت ۴ میلیارد تومانی زنجانی ها برای آزادی زندانیان غیر عمد

علاءالدین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زندانیان دارای بدهی مالی، مهریه، نفقه، حوادث کارگاهی، و تصادفات و دیه، مشمول کمک‌های مردمی هستند، گفت: پویش آزادی زندانیان جرایم غیر عمد از عید تا عید در استان آغاز شده است و همکاری مردم تاکنون مطلوب بوده است.

وی اظهار کرد: تا عید فطر ۳۰ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد از زندان‌های استان زنجان آزاد می‌شوند.

رئیس ستاد دیه استان زنجان، مشارکت زنجانی‌ها در کمک به زندانیان جرایم غیر عمد در استان را بسیار خوب اعلام کرد و گفت: تاکنون بیش از ۴ میلیارد تومان مشارکت‌های مردمی در استان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد جمع آوری شده است.

کریمی تاکید کرد: خانواده‌های این زندانیان به دلیل نبود سرپرست خانواده با مشکلات زیادی مواجه هستند و باید به این افراد کمک شود.

وی گفت: از آغاز سالجاری تاکنون ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از زنجانی‌ها زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیر عمد را فراهم کردند.