عیدی وزارت اقتصاد به کانون های اصلاح و تربیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان زندانها، سیداحسان خاندوزی در بازدید از کانون اصلاح و تربیت تهران با تاکید بر درسهای ماه مبارک رمضان خطاب به مددجویان اظهار داشت: باید بر اساس آموزههای اخلاقی، دینی و حرفهها و آموزشهایی که در اینجا فرا میگیرید در آینده تبدیل به فردی مفید برای جامعه شوید.
در شب شهادت امیرالمومنین (ع) و همزمان با لیالی قدر، وزیر اقتصاد، ضمن بازدید از اندرزگاهها و بخشهای مختلف کانون اصلاح و تربیت، میهمان سفره افطار آنان بود.
این مقام دولتی در بازدید از کانون اصلاح و تربیت با مثبت ارزیابی نمودن فعالیتها و تلاشهای صورت گرفته در کانون اصلاح و تربیت گفت: نماینده ویژه ای بین زندانهای استان تهران و وزارت دارایی معرفی خواهد شد تا امور مربوط به پیشبرد برنامههای اصلاحی و تربیتی را پیگیری نماید و هر کمکی لازم باشد انجام خواهد شد.
سیداحسان خاندوزی ادامه داد: باید بر اساس آموزههای اخلاقی، دینی و حرفهها و آموزشهایی که در اینجا فرا میگیرید در آینده تبدیل به فردی مفید برای جامعه شوید.
وی اظهار امیدواری کرد در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان به عنوان عیدی فطر، بودجهای در اختیار کانونهای اصلاح و تربیت تهران و استانهای دیگر و نیز مددجویان به عنوان کمک هزینه قرار گیرد.
در این دیدار، مدیر کل زندانهای استان تهران نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کلی کانون اصلاح و تربیت گفت: اعتقاد کلی بر این است که نوجوانان زیر ۱۸ سال باید از حمایتهای قانونی، قضائی، بهداشتی و درمانی، رفاهی، آموزشی و مددکاری خاص برخوردار باشند.
سیدحشمت اله حیات الغیب خاطرنشان کرد: بنا بر اقتضای سن نوجوانی، این گروه از مددجویان که در مکانی جداگانه و به دور از عنوان و مقررات خاص زندان نگهداری میشوند، نیاز به رفتارهای محبت آمیز و شبه خانواده از سوی کارکنان و مدیر مجموعه دارند.
وی با تأکید بر ضرورت پیشبرد مداخلات روانشناسی و خدمات مشاورهای برای همه مددجویان زیر ۱۸ سال اظهارداشت: تمام تلاش ما بر محور اصلاح و تربیت مجدد این مددجویان است تا این قبیل نوجوانان با پیش گرفتن راه صحیح زندگی در آینده دچار اشتباه و ارتکاب مجدد جرم نشوند و به خوبی پرورش یابند.
مدیرکل زندانهای استان تهران تاکید کرد: اصل محوری نگهداری کودکان زیر ۱۸ سال معارض قانون، تنها با هدف اصلاح و تربیت و تأمین مصلحت آنان ساماندهی شده و بنیان این نظام بر پایه پیشگیری رشدمدار استوار است و تلاش میکنیم تا این مددجویان زندگی سالم در پیش گیرند.
وی بیان کرد: مددجویان امکان تحصیل در مجتمع آموزشی داخل کانون را دارند، همچنین در کلاسهای متعدد حرفه آموزی شرکت میکنند و مدارک صادره تحصیلی یا هنری و حرفهای بدون درج نام کانون یا زندان را دریافت میکنند.
حیات الغیب با اشاره به حضور نیکوکاران در عرصههای جهادی گفت؛ کمیتههای صلح و سازش از جمله ظرفیتهای مناسبی است که خیرین در کنار مسئولان و مددکاران کانون برای جلب رضایت شکات و آزادی مددجویان تلاش میکنند.
وی در پایان خواستار پذیرش اجتماعی مددجویان بعد از آزادی شد و گفت: اگر جامعه انگ زندانی بودن را برنداشته و مددجو را پذیرش ننماید، تلاشهای ما در ایجاد یک زندگی سالم برای وی و جلوگیری از بازگشت به چرخه جرم بی نتیجه خواهد بود.
وزیر اقتصاد و دارایی بعد از نماز جماعت و افطار همراه مددجویان پای درددل های آنان نشست و مقرر شد به زودی نتایج همکاری بین وزارتخانه و کانونهای اصلاح و تربیت سراسر کشور اعلام گردد.
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