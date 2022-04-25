به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، در نشست بررسی ظرفیت مساجد در داوری و حل اختلافات در تالار اندیشه بخش مسجد جامعه پرداز بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم اظهار کرد: ارتقا و تعالی دادن ائمه جماعات از صرفاً اقامه نماز جماعت به امامت مسجد و امامت محله که فردی با ابعاد وظیفه‌ای فراتر است، کار عظیمی بوده و خوشبختانه در حال انجام است.

وی افزود: دستگاه قضا برای گسترش عدل در جامعه شکل گرفته است و در اکثر کشورها هم وجود دارد اما آیا صرفاً برای حل اختلاف بین مردم و گسترش عدالت نیاز به مراجعه به قوه قضائیه است؟ پاسخ منطقی منفی است.

صادقی اشاره کرد: تجربه جهانی و آموزه‌های اسلامی پاسخی متفاوت و متنوع برای حل اختلاف وجود دارد، در فرهنگ عمومی بین‌المللی شیوه‌های حل اختلاف غیر قضائی وجود دارد که به ADR معروف هستند. برپایی دادگاه و صدور حکم قضائی وظیفه حاکمیتی است اما نظام‌های مختلف سیاسی و قضائی به این نیاز رسیده‌اند که سازوکارهایی در کنار قوا قاهره و قضائیه برای حل اختلافات وجود دارد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه عنوان کرد: در فرهنگ اسلامی تأکیدات فراوانی بر این وجود دارد که مردم در معاملات و مراودات خود چارچوب‌های لازم را رعایت کنند و حتی در قرآن کریم هم بر کتابت معاملات و توافقات تاکید شده تا از وقوع اختلاف پیشگیری شود بنابراین در قرآن و فرهنگ قرآنی پیشگیری اولویت و ارجحیت دارد.

وی تاکید کرد: یکی از شئون امامت محله حل اختلاف است، ائمه جماعات و محله باید بر اساس فرهنگ قرآنی در درجه اول پیشگیری از وقوع اختلاف را ترویج کنند. در فرهنگ اسلامی راهکارهای فراوانی برای حل اختلافات توصیه شده است، عفو و گذشت، مذاکره و گفتگو، میانجی‌گری و وساطت، داوری و … از راهکارهای جایگزین مراجعه به محاکم در فرهنگ اسلامی است.

صادقی با بیان اینکه امام محله باید مصلح و رأس مصلحان بین مردم در محله و جامعه محلی خود باشند، تصریح کرد: در قوه قضائیه مرکز و نهاد رسمی حل اختلافات به نام شوراهای حل اختلاف تشکیل شده بود اما در چند سال اخیر این مرکز به مرکز توسعه حل اختلاف تبدیل شده است تا از سایر ظرفیت‌های حل اختلاف مانند نهاد مسجد و ائمه محله استفاده شود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه اعلام کرد: حجم گسترده پرونده‌های قضائی به معنا وجود اختلاف واقعی و عمیق بین مردم نیست بلکه اگر نهادهای حل اختلاف مانند مسجد و امام محله نقش خود را به خوبی ایفا کنند، شاهد کاهش چشمگیر پرونده‌های قضائی در کشور خواهیم شد. آنطور که شایسته است مساجد به عنوان مراکز حل اختلاف شناخته نشده است و امام محله هم اکنون جایگاه مطلوب حل اختلاف را در بین مردم ندارد که باید این جایگاه تقویت شده و در بین مردم به عنوان مرجع حل اختلاف شناخته شوند، در صورتیکه این شأن تقویت شود سایر وظایف ائمه محله نیز به صورت مطلوب و سهل‌تر اجرا خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در پایان سخنان خود گفت: در صورتیکه مردم امام محله را امین و مخزن اسرار و حل اختلاف خود بدانند، کارکرد امام محله توسعه یافته و نقش هدایت‌گری آن نیز به صورت موثرتری ایفا خواهد شد.