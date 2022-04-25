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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۰۰

آغاز دوباره جشنواره رمضانی در برج میلاد از امشب

آغاز دوباره جشنواره رمضانی در برج میلاد از امشب

جشنواره رمضانی برج میلاد پس از اتمام تعطیلات در شب های قدر از امشب پنجم اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره رمضانی برج میلاد که از ابتدای ماه برکت و بندگی با حضور گسترده شهروندان و هنرمندان کار خود را در مجموعه فرهنگی و گردشگری یادمان ملی ایرانی آغاز کرده بود، به مدت پنج روز به مناسبت شب‌های قدر و شهادت حضرت علی (ع) از ۳۱ فروردین تا ۴ اردیبهشت ماه تعطیل بود و با پایان مراسم شب‌های قدر، این جشنواره مجدداً از امشب پنجم اردیبهشت ماه میزبان شهروندان و گردشگران است.

با پایان یافتن تعطیلات شهروندان می‌توانند تا پایان ماه رمضان از ۱۸ الی ۱ بامداد از برنامه‌های مختلف این مجموعه در کنار خانواده استفاده کنند و ایام خوشی را در فاصله افطار تا سحر در این مجموعه داشته باشند.

برپایی چایخانه حرم رضوی، پذیرایی از مهمانان با افطاری ساده، برپایی میزهای مشاوره خانواده و کودک برای والدین، ویژه برنامه کودکان در گذرگاه از جمله برنامه‌های برج میلاد تا پایان ماه مبارک رمضان است.

کد مطلب 5474807

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