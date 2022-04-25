آغاز دوباره جشنواره رمضانی در برج میلاد از امشب

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره رمضانی برج میلاد که از ابتدای ماه برکت و بندگی با حضور گسترده شهروندان و هنرمندان کار خود را در مجموعه فرهنگی و گردشگری یادمان ملی ایرانی آغاز کرده بود، به مدت پنج روز به مناسبت شب‌های قدر و شهادت حضرت علی (ع) از ۳۱ فروردین تا ۴ اردیبهشت ماه تعطیل بود و با پایان مراسم شب‌های قدر، این جشنواره مجدداً از امشب پنجم اردیبهشت ماه میزبان شهروندان و گردشگران است.

با پایان یافتن تعطیلات شهروندان می‌توانند تا پایان ماه رمضان از ۱۸ الی ۱ بامداد از برنامه‌های مختلف این مجموعه در کنار خانواده استفاده کنند و ایام خوشی را در فاصله افطار تا سحر در این مجموعه داشته باشند.

برپایی چایخانه حرم رضوی، پذیرایی از مهمانان با افطاری ساده، برپایی میزهای مشاوره خانواده و کودک برای والدین، ویژه برنامه کودکان در گذرگاه از جمله برنامه‌های برج میلاد تا پایان ماه مبارک رمضان است.