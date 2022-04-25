احداث پایانه ترانزیتی وصادراتی در بندرشهیدرجایی دستورکار سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی کرجی ران بیان داشت: بندر شهید رجایی یکی از بنادر مهم و استراتژیک کشور است و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و علاقه‌مندسازی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به حوزه مهم بندری و دریایی از اولویت‌های مهم سازمان بنادر و دریانوردی به شمار می‌رود.

وی عنوان کرد: برخورداری از امتیازات مناطق ویژه اقتصادی، وجود اراضی قابل واگذاری برای فعالیت پشتیبانی، صنعتی، نفتی و خدماتی به صورت BOOT و BOT اجاره کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، امکان استفاده بهینه از شبکه ارتباطی داخلی و بین‌المللی دریایی، راه آهن و جاده‌ای، قرار گرفتن در مسیرهای اصلی کریدورهای ترانزیتی شمال جنوب، شرق و غرب برای تسهیل ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه، حوزه خلیج فارس و دریای عمان، افغانستان، پاکستان و عراق، دسترسی به آب‌های آزاد و حداکر استفاده از مزیت‌های حمل و نقل دریایی، مجاورت با مراکز و قطب‌های اصلی تولیدی، صنعتی و پتروشیمی و وجود پایانه‌های اختصاصی ترانزیت، بانکرینگ، کانتینری، عمومی و فرآورده‌های نفتی و مواد معدنی را بخشی از ویژگی‌های ممتاز بندر شهید رجایی است.

محمدی کرجی ران در مورد اولویت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بندر شهید رجایی باید به ایجاد مراکز ارائه کننده خدمات ارزش افزوده، جذب و توسعه ترانشیپ، احداث مخازن برای صادرات، ترانزیت و سوآپ فرآورده‌های نفتی، احداث و بهره‌برداری از نیروگاه برق، احداث مینی پالایشگاه، احداث سردخانه و نگهداری کالاهای فاسدشدنی، احداث انبارهای عمومی و تخصصی، احداث مخازن ویژه عملیات سوخت رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) اشاره کرد.

به گفته وی، استفاده از ظرفیت پسکرانه در بندرشهیدرجایی برای ترانزیت کالاهای مورد نیاز کشورهای همسایه گامی موثر در راستای توسعه روابط اقتصادی با کشورها و تقویت مواصلات منطقه‌ای است. بدین جهت توسعه اسکله‌های نفتی و اضافه شدن اراضی پسکرانه بندر شهید رجایی از دیگر طرح‌های توسعه‌ای است که یک گام رو به جلو از نظر رویکردهای لجستیکی و ایجاد ارزش افزوده در این بندر محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: ساخت پایانه ترمینال ۳، سکوی اسکله نفتی، احداث ساختمان و برج کنترل ترافیک دریایی بندر شهید رجایی، عملیات اجرایی فاز دوم بندر چندمنظوره خمیر با هدف ایجاد اسکله مواد معدنی در بندر خمیر و رونق اقتصادی و سیریک از جمله طرح‌های در دست ساخت از سوی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در سال ۱۴۰۱ است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ابرازداشت: از دیگر طرح‌های قابل افتتاح در سال ۱۴۰۱ احداث پایانه ترانزیتی و صادراتی در بندر شهید رجایی با هدف افزایش ظرفیت محوطه‌های صادراتی و ترانزیتی، احداث تقاطع غیرهمسطح به اراضی پشتیبانی مجتمع بندری شهید رجایی و اجرای زمینی کردن خط ۶۳ کیلوولت در اراضی بندر شهید رجایی است.

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در فاصله ۱۵ کیلومتری خروجی غربی شهر بندرعباس، بزرگترین و پیشرفته‌ترین پایانه‌های کانتینری کشور را دراختیار دارد و حجم قابل توجهی از عملیات جابه‌جایی کالاهای عمومی و فرآورده‌های نفت خام در این بندر انجام می‌شود.

این بندر تجاری با ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار، ۴۳۳ هکتار محوطه بارانداز و ۴۳ هکتار انبار مسقف، ۵۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور، ۴۱ درصد صادرات نفتی کشور و در مجموع ۴۸ درصد صادرات کشور را برعهده دارد. استان هرمزگان با احتساب جزایر دارای ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر مرز دریایی، ۱۴ جزیره کوچک و بزرگ و ۳۲ بنادر فعالی است که بیش‌ترین حجم تخلیه و بارگیری از این بنادر انجام می‌شود.