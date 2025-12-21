به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباسنژاد، با اشاره به صدور گواهی تولید برای یکی از شرکتهای فعال در حوزه تولید روغنهای روانکار صنعتی گفت: این شرکت با حمایتهای صورتگرفته در بخشهای مختلف بندر و با بهرهگیری از مواد اولیهای که عمدتاً از داخل کشور تأمین شده، موفق به تولید روغن روانکار کشتی در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی شده است.
وی این اقدام را حرکتی عملی بندر در ایجاد ارزش افزوده و تحقق حرکت به سوی بنادر نسل سوم دانست و افزود: میتوان این شرکت را با بهرهگیری از دانش و تخصص داخلی بهعنوان نخستین مجموعهای دانست که موفق به تحقق تولید صنعتی در سطح منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی شده که این مهم، گام مؤثری در مسیر توسعه فعالیتهای ارزشآفرین در این بندر خواهد بود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: بندر شهید رجایی در سالهای اخیر با تسهیلگری در فرآیندهای بندری و سرمایهگذاری بخش خصوصی، در مسیر تبدیل شدن به بندر نسل سوم قرار دارد؛ به این معنا که از یک مرکز صرفاً لجستیکی عبور کرده و به سمت ایجاد ارزش افزوده، توسعه زنجیره تولید و گسترش فعالیتهای صنعتی حرکت میکند.
عباسنژاد خاطرنشان کرد: در همین راستا چندین قرارداد و تفاهمنامه در اراضی تخصیصیافته به صنایع تبدیلی و تولیدی پیشبینی شده در طرح جامع، منعقد شده و زیرساختهای لازم در اراضی ۲۴۰۰ هکتاری الحاقی به بندر با این رویکرد نیز در حال توسعه است تا بستر لازم برای استقرار صنایع تبدیلی-تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش کالا در این بندر فراهم شود.
