تشدید تحرکات سازشکاران همزمان با افزایش اقدامات ضد صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، در ادامه تحرکات سازشکاران برای متوقف کردن روند اقدامات ضدصهیونیستی، شاه اردن به همراه رئیس جمهور مصر و ولیعهد ابوظبی نشستی در قاهره برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، عبدالله دوم شاه اردن، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی طی دیدار سه جانبه ای که در قاهره برگزار شد، نسبت به همکاری برای توقف هرگونه تنش در قدس و آرامش اوضاع در آن متعهد شدند.

دیوان پادشاهی اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد که سران سه کشور در این دیدار، چالش‌ها و بحران‌های کنونی پیچیده با پیامدهای فرامرزی را بررسی کردند و گفتند که این بحران‌ها به هماهنگی تلاش‌ها و تقویت اقدام مشترک کشورهای عربی و فعالسازی همکاری منطقه‌ای به خصوص در بحران‌های امنیت غذایی و انرژی نیاز دارد.

سران مصر، امارات و اردن تاکید کردند که کشورهایشان از هیچ تلاشی برای بازگرداندن آرامش به قدس و توقف هرگونه تنش در آن دریغ نخواهد کرد تا نمازگزاران بتوانند شعائر دینی خود را بدون مانع یا محدودیت ادا کنند.

آنها بر اهمیت احترام به قیمومیت تاریخی اردن در حفاظت از اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس تاکید کردند.

در این نشست همچنین بر اهمیت حمایت از مقاومت برادران فلسطینی و توانمندسازی تشکیلات خودگردان فلسطین برای انجام وظایف خود در جهت تحقق آرمان‌های ملت فلسطین و کاهش رنج آنها تاکید شد.

در بیانیه دربار شاهی اردن آمده است: بن زاید، السیسی و عبدالله خواستار توقف همه اقدامات اسرائیل که فرصت‌های تحقق صلح را تضعیف می‌کند و ایجاد چشم انداز سیاسی برای بازگشت به مذاکرات جدی و موثر برای حل قضیه فلسطین براساس راه حل تشکیل دو کشور و مطابق با قوانین بین المللی شدند.

بنابر آنچه در بیانیه دیوان پادشاهی اردن آمده است: عبدالله دوم تعرضات اسرائیل از جمله یورش شهرک نشینان به مسجد الاقصی و تعرض به نمازگزاران و ایجاد محدودیت برای ورود مسیحیان به کلیسای قیامت در قدس را محکوم کرد.